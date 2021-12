Eerste review: elektrische SsangYong Korando werpt je vijf jaar terug in de tijd

Wat is opvallend aan de elektrische SsangYong Korando e-motion (2022)?

Huh!? SsangYong? Dat was toch dat Koreaanse merk dat Nederland probeerde te veroveren met betaalbare suv’s met oude, walmende Mercedes-diesels? En dat de Rodius schiep in een vlaag van verstandsverbijstering? Jazeker.

Veel mensen denken dat het Koreaanse merk inmiddels van de aardbodem is verdwenen, maar je kunt gewoon een Tivoli of een Korando kopen. Niet dat iemand in Nederland dat deed: in 2019 waren het twee mensen, in 2020 vijf en in 2021 was het er eentje. Deze koper is ongetwijfeld met groot ceremonieel vertoon tot Ridder in de Orde van de Rodius geslagen op het hoofdkantoor van SsangYong.

SsangYong was de laatste jaren in handen van het Indiase Mahindra. Edison Motors – wie kent het niet – wordt volgend jaar eigenaar. Dit ruggensteuntje biedt nieuwe kansen, en zo is daar ineens een elektrische Korando met 190 pk sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft.

Wat zijn de pluspunten van de elektrische SsangYong Korando?

SsangYong was suv-specialist en wordt specialist in elektrisch rijden, hopen ze. Op ruimtegebied verdient de Korando hoe dan ook een pluim, want veel ruimer krijg je een middelgrote suv niet. Vier volwassenen van twee meter lang kunnen bijna coronaproof reizen, zoveel bewegingsvrijheid hebben ze. De bagageruimte is even groot als in de benzineversies: 551 liter. Ook daarover geen klachten.

Een warmtepomp waarmee je het interieur energiezuinig kunt verkoelen of voorverwarmen voordat je gaat rijden, is standaard. Dat levert je weer extra kilometers op. Verder meldt SsangYong trots dat de elektrische Korando een caravan van 1500 kilo mag trekken – misschien wel hét argument om de reisgrage Nederlandse babyboomer over de streep te trekken.

Wat zijn de minpunten van de SsangYong Korando e-motion (2022)?

Tja, nu moeten we harde noten kraken. Het accupakket van 62 kWh is niet al te groot en voor de actieradius van 339 kilometer krijgt de Korando evenmin de handen op elkaar.

Maar vooral met zijn laadsnelheid – maximaal 50 kW – werpt de Koreaan je vijf jaar terug in de EV-tijd. Snelladen wordt daarmee een relatief begrip, wetend dat er liefst 54 minuten voorbijgaan voordat de batterij van 20 tot 80 procent is opgeladen. 54 minuten! Bij auto’s als de Hyundai Ioniq 5 check je je mail en doe je een plas (desnoods tegelijk), maar bij de Korando kun je die mails beter printen en bij de ontvangers door de brievenbus gooien om de tijd te doden. Remedie: thuis in alle rust opladen bij de eigen laadpaal; een proces dat tien uur in beslag neemt.

Wanneer komt de elektrische SsangYong Korando naar Nederland en wat is de prijs?

Als de Korando uiterst scherp geprijsd zou zijn, kun je hem vergeven dat hij maar met maximaal 50 kW kan snelladen. Maar hij kost 39.900 euro en daarmee is hij duurder dan een Kia e-Niro met 204 pk. Let wel, die heeft een rijbereik van 455 kilometer.



Laten deze cijfers je niet ontmoedigen? Dan kun je in april 2022 terecht bij SsangYong. Voor de lage bijtelling van 12 procent komt hij in elk geval ruimschoots te laat …

Wat vind ikzelf van de SsangYong Korando e-motion (2022)?

Als je jezelf op de kaart wil zetten als relatieve nieuwkomer, moet je dat doen met een auto die ergens in uitblinkt. Dat kan een lage basisprijs zijn, een groot accupakket met bijbehorende actieradius, of een laadsnelheid waarvan zelfs een Kia EV6-rijder de hik krijgt. De elektrische SsangYong Korando heeft geen van drieën. Ik ben blij dat ik geen verkoper bij SsangYong ben.