Tests

In 2023 reden we al met de KGM Torres, voorzien van een benzinemotor met een enorme CO2-uitstoot. Toen schreven we: onthoud de naam, vergeet de motor. De elektrische KGM Torres EVX komt wél naar Nederland en dus mag je nu ook de motor onthouden.

Wat valt op aan de KGM Torres (2024)?



Nee, KGM is geen Chinees merk. Het automerk is ontstaan uit de smeulende resten van SsangYong. Dat merk probeerde sinds 2006 Nederlandse en Belgische kopers aan zich te binden met modellen als de Rexton, Tivoli en Korando. Maar áls iemand zich SsangYong nog herinnert, is het vanwege de Rodius, de enige auto met standaard dakkapel.

Aan die tijd worden ze bij KGM liever niet herinnerd. Toen SsangYong eind 2022 werd aangekocht door KG, een reusachtig Koreaans chemie- en staalbedrijf, ging er een frisse wind waaien en werd de naam veranderd. Voor die tijd kende SsangYong moeilijke jaren, met Chinese en Indiase eigenaren die weinig liefde voor het merk voelden.

In 2020 ging SsangYong zelfs failliet. De Torres is het eerste model van het herrezen merk, maar maakte in Nederland een valse start. De 1,5-liter benzinemotor stootte zoveel CO2 uit dat alleen al het bpm-bedrag richting 20.000 euro zou oplopen. Van bpm-straf heeft de elektrische Torres met zijn CO2-uitstoot van 0 gram geen last.



Wat is goed aan de KGM Torres (2024)?



De Torres EVX is zeker geen slechte auto. Zo is hij veel groter dan hij oogt; de Torres is langer en hoger dan een Skoda Enyaq of Toyota RAV4. We parkeerden 'm naast een Volvo XC60 van de eerste generatie en die ooit zo stoere Zweed leek te worden vermorzeld door ons Koreaanse monster. Aan (bagage)ruimte heb je dan ook geen gebrek, ook achterin niet.

En ja, ook deze EV is fluisterstil tot op hoogst illegale snelheden. De zachte afstemming van het onderstel bevalt ons ook wel. Ondanks zijn 20-inch wielen overmeestert de Torres verkeersdrempels keurig - zonder na te deinen.



Net als de meeste Koreaanse EV's heeft de KGM Torres handige peddels achter het stuur, waarmee je de mate van terugwinning van de remenergie regelt. Werkt top. Niet onbelangrijk: de Torres mag een caravan van 1500 kilo trekken. Verder krijg je 10 jaar of 1 miljoen kilometer (!) garantie op het batterijpakket en 7 jaar algehele garantie.



Wat zijn de minpunten van de KGM Torres?



Een aantal zaken. Zo hebben de veiligheidspiepjesfetisjisten zich in de Torres flink uitgeleefd. Rijd je te hard? Bliep! Nader je een voorligger te dicht? Bliep! Fractie te dicht op de wegmarkering? Bliep! Maar het aller-irritantst is een waarschuwing dat je aan koffie toe bent. Die krijg je al als je even te lang kijkt naar die fraaie klassieker die je zojuist hebt gepasseerd.

Het zijn vijf korte piepjes achter elkaar, die zich als een oorwurm in je geheugen nestelen. Alleen je geliefde zal blij zijn, want flirten met anderen laat je wel uit je hoofd als je weet welk hemeltergend geluid daarna klinkt.

En het vervelende is: de koffiestopfunctie is niet uit te schakelen. De andere systemen wel, maar daarvoor moet je (veel) te diep de menustructuur in. En elke keer wanneer je start, moet je dat opnieuw doen. De Nederlandse importeur herkent het probleem en zegt met de fabriek in conclaaf te zijn over het hardnekkige koffiestopprobleem.

Een andere ergernis is wel duurzaam. We zijn niet altijd in een sportieve stemming, zeker niet in druilerig en druk Nederland. Maar de wielen slippen op een rotonde zelfs naar onze smaak te snel door, ook als je die niet als een coureur probeert te bedwingen. Ook snel optrekken bij het verkeerslicht is op nat wegdek niet aan te raden.

Tot slot iets wat we ook bij enkele Chinese automerken zien: de gevoelstemperatuur is lager dan wat de klimaatbeheersing aangeeft. Zelfs met de airco op 23 graden is het binnen koud.



Wat is de prijs van de KGM Torres (2024)?



De KGM Torres EVX kost 41.250 euro. De basisuitrusting Bronze zit met 18-inch aluminium wielen, adaptieve cruisecontrol en Vehicle-to-Load-techniek (handig als je bij het kamperen stroom nodig hebt) aardig in z'n spullen.

Wij rijden de topversie Titanium, die 49.995 euro kost. Pas dan krijg je een warmtepomp, maar ook elektrisch verstelbare stoelen die verwarmd en geventileerd kunnen worden, een automatisch openende achterklep, een schuifdak en een 360-gradencamera. Dat is in deze Koreaanse joekel een welkome voorziening.

Wat vind ikzelf van de KGM Torres EVX?

De concurrentie in deze prijsklasse is moordend. Alleen al uit eigen land heeft KGM aan Hyundai en Kia geduchte concurrenten. De naam KGM is nog niet ingeburgerd, de dames en heren van importeur Astara zijn niet te benijden om hier iets aan te doen.

De Torres heeft een grappig uiterlijk en is niet slecht, maar ook niet uitgesproken goed. Eigenlijk precies zoals al die andere elektrische SUV's die recent op de markt zijn verschenen. Hoe meer merken er komen, des te meer auto's op elkaar gaan lijken. Het is een merkwaardige paradox van autorijden anno 2024.