Fiat Tris: trendy driewieler knipoogt naar geliefde klassieker

Drukke stadscentra vragen om een andere kijk op stadsdistributie. Kleine, lichte elektrische voertuigen lijken de beste kaarten te hebben. Kijk maar eens naar de Fiat Tris.



Piaggio Ape als voorbeeld

Ze komen ineens uit alle hoeken en gaten: kleine elektrische karretjes waarmee je lichte vrachtjes behendig door het drukke verkeer manoeuvreert. Daarbij lijken oplossingen uit het verleden wel een garantie voor de toekomst te hebben.



Wie wel eens in Italië is geweest - of op een festival in eigen land - kent de Piaggio Ape (Italiaans voor ‘bij’) wel. Dit schattige Italiaanse bezorgdriewielertje knettert al sinds 1948 door Italiaanse binnensteden. In ons land is het model populair als ‘foodtruck’, vooral voor barista’s. Fiat borduurt verder op het lieflijke imago en komt nu met de Tris.

Introductie buiten Europa

Je zult wel iets verder moeten reizen om de Tris in actie te zien, want de elektrische driewieler voor last mile delivery is in eerste instantie bedoeld voor markten in Afrika en het Midden-Oosten. Of de in Marokko gebouwde Tris naar Europa komt, is nog niet bekend. Wel heeft Fiat voor de zekerheid alle Europese veiligheidseisen ingebouwd om eventuele levering hier eenvoudiger te maken.

Compacte Fiat Tris ideaal voor binnenstad

En ja, we zouden hem graag in onze volle stadsstraatjes zien. Met z’n lengte van slechts 3,17 meter en een draaicirkel van 3,05 meter rijdt hij soepeltjes overal tussendoor. Voor de ondernemer is het goed om te weten dat de Tris er niet alleen is in flatbed en pick-up-uitvoering, maar ook als chassis-cabine voor een opbouw op maat.

De laadvloer is groot genoeg voor een europallet en het maximale laadvermogen is met 540 kilogram niet verkeerd voor zo’n kleintje. Dankzij de brede achteras, relatief lange wielbasis en 12-inch wielen ligt de Tris volgens Fiat stabiel op de weg.

Elektrische kracht in zakformaat

Onder de motorkap – of beter gezegd, onder de laadvloer – ligt een 6,9 kWh lithium-ion batterij die goed is voor een actieradius van zo’n 90 kilometer. Opladen van 0 tot 80 procent duurt ongeveer drieënhalf uur, helemaal laden van leeg naar vol kost 4 uur en 40 minuten. De driewieler is voorzien van een ingebouwde laadkabel die gewoon op een 220V-stopcontact past.

De 48V-elektromotor levert 9 kW piekvermogen en 45 Nm koppel, waarmee de Tris een topsnelheid van 45 km/h haalt en waarschijnlijk (afhankelijk van de toekomstige Europese keuring) te rijden is met een scooterrijbewijs.

Connectiviteit komt eraan

De cabine heeft een lage instap, USB-C-aansluitingen, een 5,7-inch digitaal display en een dashboardkastje met een inhoud van 3 liter. Veiligheid is er in de vorm van driepuntsgordels, automatische verlichting en een achteruitrijwaarschuwing. Toekomstige (Europese?, red.) versies worden uitgerust met connectiviteitsdiensten voor wagenparkbeheer en voertuigtracking.