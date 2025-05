Champions League finale kijken? Hier vind je een gratis livestream voor PSG-Inter

Nieuws

Zaterdag om 21.00 uur trappen Paris Saint-Germain en Inter Milan af voor de finale van de Champions League. Wil je de wedstrijd live zien? We vertellen hoe je naar de livestream van PSG - Inter kunt kijken, of je nu klant bent bij Ziggo of niet. Zelfs als dat niet zo is, kun je de wedstrijd gratis zien.

Waar wordt PSG - Inter uitgezonden?

Aankomende zaterdag om 21.00 beginnen PSG en Inter aan het hoogtepunt van het Europese voetbalseizoen: de Champions League finale. PSG versloeg op de weg naar München drie Engelse ploegen. Liverpool, Aston Villa en Arsenal werden in die volgorde naar huis gestuurd. Inter versloeg na een sensationeel tweeluik in de halve finale het favoriet geachte FC Barcelona, nadat het eerder Bayern München en Feyenoord uitschakelde.

Nu treffen beide ploegen elkaar dus in de eindstrijd. Omdat de uitzendrechten in handen zijn van Ziggo, is het als Ziggo klant het makkelijkst om de wedstrijd live te zien: je kunt de wedstrijd live volgen via Ziggo Sport, op kanaal 14.



Kijk de wedstrijd bij Ziggo

PSG - Inter kijken via Ziggo GO

Wil jij de Champions League finale op een ander scherm of zelfs onderweg kijken? Dat kan met de Ziggo GO-app. Hiermee stream je de wedstrijd altijd in hoge kwaliteit, waar je ook bent. Zo kun je ook onderweg genieten van de CL-finale.

Kijk de finale live via Ziggo GO!

Champions League finale kijken zonder Ziggo

Ben jij geen klant bij Ziggo? Niet getreurd, ook zonder abonnement kun je gewoon naar de Champions League finale kijken. Dat kan zelfs gratis, en wel via de Ziggo GO-app die we net benoemden. Bijkomend voordeel is dat je dan net zoals Ziggo-klanten de finale ook op een ander scherm of onderweg kunt kijken.

Dat werkt zo: je kunt je aanmelden voor Ziggo Sport Free. Je kunt voor deze dienst een account aanmaken, en vervolgens kun je via de Ziggo GO-app gewoon gratis naar de finale kijken. Dat kun je op je mobiele apparaat zoals je telefoon of tablet, maar ook op je TV. Je kunt de hoogwaardige stream simpelweg casten naar ieder apparaat.

Gratis Champions League finale kijken via Ziggo Sport Free