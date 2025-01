Mazda MX-5 krijgt iets waar liefhebbers blij van worden (maar ook gefrustreerd)

Nieuws

Sinds de Mazda MX-5 te koop is, schreeuwen liefhebbers om meer vermogen. Mazda heeft eindelijk geluisterd en geeft de leukste sportwagen die we kennen meer power. Maar juich niet te vroeg ...

De Mazda MX-5 kwam in 1990 naar Europa. Eerst als 1.6 met 116 pk, later volgde een 1.8 met 131 pk. Daar moesten MX-5-rijders het lange tijd mee doen. Er kwam zelfs een versie met 90 pk. Terwijl het onderstel makkelijk meer vermogen aankan. Mazda verdedigde zichzelf met de boodschap dat je rijplezier moet zoeken in de wegligging en niet in een hoog vermogen.

De huidige generatie Mazda MX-5 (ND) kwam in 2015 op de markt als 1.5 met 131 pk of als 2.0 met 160 pk. Dat begon er al op te lijken. In 2018 groeide het vermogen van de tweeliter naar 184 pk. Maar inmiddels is die versie in Nederland weer geschrapt en moet je hier weer genoegen nemen met 132 pk.

Mazda MX-5 krijgt meer vermogen

In Japan kunnen ze echter hun geluk niet op, want op de thuismarkt krijgt de Mazda MX-5 (die hier kortweg Roadster heet) wel meer vermogen, namelijk 197 pk. Het gaat om de eerder genoemde tweelitermotor. Die is voor de tweede keer langs de afdeling techniek gegaan en deze keer heeft dat meer vermogen dan ooit opgeleverd.

Mazda Spirit Racing Roadster 12R

De technici van Mazda hebben zitten friemelen aan onder meer de cilinderkoppen, de zuigers, de uitlaat en de nokkenassen. Het lage gewicht van de MX-5 is hierbij intact gebleven. Volgens motor1.com wordt de Mazda Spirit Racing Roadster 12R, zoals de auto volledig heet, geleverd in de kleur aero gray en met een bodykit. De gesmede lichtmetalen wielen zijn extra licht en uitgerust met remschijven van Brembo en banden van Yokohama. De sportstoelen komen van Recaro.

Gelimiteerd tot 200 stuks

Voor het interieur is alcantara gebruikt (stuur, versnellingspook, middenconsole en stoelen) en op de motor staat het productienummer. Dat zal niet hoger zijn dan 200, want vooralsnog bouwt Mazda niet meer exemplaren. Dat zal onder liefhebbers de nodige frustratie opleveren. In de herfst van 2025 opent Mazda de orderboeken. Als de vraag hoger is dan 200 stuks, bepaalt een loterij wie er een krijgt, om de frustratie nog een tandje erger te maken.

Zodra de (elektrische?) opvolger van de Mazda MX-5 klaar is, zie je hem in onze wekelijkse nieuwsbrief.

Elektrische Mazda 6

Wie misgrijpt, kan alsnog de Spirit Racing Roadster kopen, maar dan zonder de toevoeging 12R en het extra vermogen ten opzichte van de 184 pk-versie. Die neemt Mazda midden 2025 in productie en zal niet gelimiteerd worden.