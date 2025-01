Nieuws

De Mazda MX-30 R-EV wordt geprezen om zijn design, maar gevreesd vanwege zijn dorst en herrie. Nu krijgt deze plug-in hybride een facelift, maar die is niet erg ingrijpend.

We houden van Mazda, omdat het merk zo lekker afwijkt van de norm. Maar soms kunnen we zelfs met de beste wil van de wereld niet begrijpen wat de Japanners willen. De MX-30 is zo’n model vol vraagtekens. Eerst kwam een elektrische versie op de markt, maar die kwam maar 200 kilometer ver, en dan alleen met wind mee en als je tien weesgegroetjes deed.

Daarna leek de revanche te komen, toen Mazda de rotatiemotor weer uit het vet haalde voor de plug-in hybride versie. Dat is geen toeval. Ten opzichte van een traditionele viertakt verbrandingsmotor heeft een rotatiemotor een groot voordeel.

De rotatiemotor (of wankelmotor) is veel compacter, zodat hij makkelijk met een elektromotor onder de motorkap past. Bovendien staan rotatiemotoren bekend om hun vrijwel trillingvrije loop. De 0,8-liter, 75 pk sterke rotatiemotor wordt alleen gebruikt om de generator aan te slingeren en drijft nooit de wielen aan. Tot dusver niks aan het handje.



Mazda MX-30 R-EV problemen

Maar toen we in 2023 met de Mazda MX-30 R-EV gingen rijden, verdween ons enthousiasme. Voor dat aanslingeren van de wielen vroeg de motor een beste slok benzine. Theoretisch rijdt-ie 1 op 100, maar als je stevig doorrijdt, kan het in de praktijk zomaar uitdraaien op een verbruik van 1 op 10. En dan bleek-ie ook meer herrie te maken dan het slecht opgevoede pestpeutertje van je buren.

In Nederland is de MX-30 geen hardloper, met in 2025 ruim 300 gekentekende exemplaren. Misschien dat een update wonderen kan doen. Die omvat nieuwe kleuren voor het exterieur, een nieuw interieurdesign, verbeterde connectiviteit en een nieuwe speciale uitvoering. Maar aan de dorst en het geluid van de rotatiemotor doet Mazda niets.

De wijzigingen die wél zijn doorgevoerd, zijn subtiel. De kleur van het kurk in het interieur werd donkerder, er zijn nieuwe kleuren voor de leren bekleding en het navigatiescherm is nu 10,25 inch groot. Mazda maakte ook het navigatiesysteem intelligenter; het denkt mee over laadpunten tijdens de route en geeft aan hoe vol de batterij is op je eindbestemming.



Mazda MX-30 R-EV prijs (2025)

Ten slotte husselde Mazda wat met de uitrustingsniveaus en is er binnenkort een rijk uitgeruste Nagisa-uitvoering met een zwart dak, zwarte elementen in de grille en zwarte lichtmetalen wielen. Dat is alles.

Halverwege april 2025 staat de gewijzigde MX-30 R-EV in de showroom. De huidige versie kost 37.240 euro, de prijs van de vernieuwde versie is nog niet bekend.



