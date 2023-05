Je doet de nieuwe Lexus RZ 450e tekort als je hem het luxebroertje van de Toyota bZ4X noemt. Het enige dat het tweetal deelt, is de bodemplaat. De rest heeft een complete Lexificatie ondergaan. Daarnaast trekt de stekker-Lexus een lange neus naar menig EV-scepticus.

Oké, oké, we snappen heus wel dat je de haarscherp getekende Lexus RZ 450e en Toyota bZ4X op elkaar vindt ­lijken. Gezien het succes van onder meer de Toyota C-HR zijn er veel mensen die de drukke designstijl waarderen, maar volgens anderen zien de Japanners eruit als slacht­offers van een bedrijfsongeval in een origami­fabriek.



Wij nemen het vergrootglas en de rolmaat erbij en constateren dat de Lexus-koets op heel veel punten afwijkt. Vooral de inmiddels bekende spindle-vorm in de neus en de scherpe dakspoilertjes springen eruit. Ook is de chique telg van de Toyota-familie iets lager, langer en breder. Wat je niet ziet, is dat Lexus veel aandacht heeft besteed om rijgeluiden en trillingen tot het minimum te beperken. De grootste verschillen zitten ’m echter in de aandrijflijn.

Geen baanbrekend snellaadvermogen



Terwijl de Toyota bZ4X het standaard met 204 pk en voorwielaandrijving moet doen, beschikken alle RZ’s over 313 pk en vierwielaandrijving. Daarentegen deelt het tweetal exact hetzelfde accupakket van 71,4 kWh. Voor de Lexus RZ 450e moet dat een ­maximale actieradius van 440 kilometer op­leveren. Het snellaadvermogen bedraagt 150 kW. Daarmee ben je ongeveer een halfuur kwijt om de accucapaciteit van 10 naar 80 procent te krijgen. Dat klinkt voor een premiummerk niet spectaculair. Er zijn immers Kia’s en Hyundai’s met grotere accupakketten, die zich bovendien sneller laten opladen.



Wel baanbrekende garantie Lexus RZ 450e



Lexus claimt dat het heel bewust voor een compromis heeft ­gekozen van een aanvaardbare actieradius, een relatief gunstig gewicht en – vooral – een lange levensduur. Iedereen is het er wel over eens dat veelvuldig met hoog vermogen snelladen niet goed is voor een accu. Door het maximale vermogen van de RZ 450e bescheiden te houden, durft Lexus een ­spectaculaire garantie op het batterijpakket te geven. Terwijl je het bij de meeste merken met 8 jaar of 160.000 kilometer moet doen, garandeert Lexus zijn accupakket 15 jaar en 1 miljoen kilometer. Daarmee trekt het merk een lange neus naar alle EV-haters die beweren dat de batterijen na acht jaar ten dode opgeschreven zijn.

Rijden met de Lexus RZ 450e



Tot zover de theorie – tijd om de nieuwe elektrische Lexus aan een praktijktest te onderwerpen. Achter het stuur kunnen we constateren dat ook het interieur een geheel eigen ontwerp heeft. Van het digitale instrumentarium en het geïntegreerde 14-inch touchscreen tot de diervrije bekledings­materialen, in alles wijkt de RZ 450e af van de bZ4X. Het infotainment werkt vrij vlot, al is het niet het snelste of meest intuïtieve systeem dat we kennen.



Afhankelijk van de uitvoering, zijn meubilair en deurpanelen bekleed met textiel, kunstleer of een bij­zonder fraai suèdeachtig materiaal. We waarderen Lexus’ consideratie met het ­dierenrijk, maar het synthetische leer van het stuur vinden we goedkoop aanvoelen. Hetzelfde geldt voor de lager gelegen kunststof panelen. De meeste materialen die in het gezichts- en aanraakveld liggen, verdienen wel het premiumstempel.

Gelukkig kun je de temperatuur van de klimaatbeheersing en het volume van het audiosysteem met grote fysieke knoppen regelen. Maar er zijn ook ‘jammer-datjes’ aan boord. Zo is de ultrazuinige infraroodverwarming alleen standaard op de top­versie. Best vreemd, omdat het vooral de efficiency verbetert en niet per se een luxe systeem is.



Geen frunk



Een andere geinig interieurfoefje is de sfeerverlichting die vanuit het dashboard op de deurpanelen wordt geprojecteerd. Ook het elektronisch te verduisteren panoramadak is een fijne optie. Dankzij de vrijwel vlakke wagenvloer is de beenruimte voor achterpassagiers riant. Toch is het zonde dat je je voeten niet onder de ­voorstoelen kwijt kunt wanneer die in hun laagste stand staan. Daarnaast is de achterbankzitting vrij laag. Daardoor staan je benen onder een weinig comfortabele hoek. Met een inhoud van 522 liter (70 l meer dan de bZ4X) hoeft de bagageruimte vakantiereizen niet te schuwen. Maak dan echter niet de fout om de laadkabel in de ruimte onder de wagenvloer te laten liggen. Nee, het snoer moet boven op de koffers, want een frunk met handig kabel­opbergvak ontbreekt jammerlijk.



RZ 450e is snel zonder drama

We drukken de opvallend hoog geplaatste startknop in, zetten de transmissiedraaiknop in D en kiezen een bochtige route in het achterland van Marseille. Een groot voordeel van elektrische auto’s is dat je ze niet hoeft op te warmen, vandaar dat we meteen uitproberen of de 313 pk sterke Lexus daadwerkelijk veel sneller aanvoelt dan zijn Toyota-broer met 204 pk.







Het onmiddellijke antwoord is alles­behalve luid, maar overduidelijk: in 5,3 seconden spurt de Lexus vanuit stilstand naar 100 km/h. Dat scheelt bijna 3 tellen met de standaardversie van de Toyota … Toch gaat het zonder enig drama. Het DIRECT4-­aandrijfsysteem met torque vectoring verdeelt de krachten van beide elektromotoren afhankelijk van de situatie bliksemsnel over de voor- en achterwielen. Onder normale omstandigheden is de verdeling 70 procent vóór en 30 achter, maar in bochten kan het ook 20:80 zijn. Daarbij houdt een netwerk van sensoren de snelheid, de stuurhoek en de G-krachten nauwlettend in de gaten.



Het resulteert in een bijzonder neutraal weg­gedrag, ook als je op een bochtig traject met je rechtervoet flinke stroomstoten uitdeelt. Daarbij merk je nauwelijks dat je met een auto van dik 2000 kilo onderweg bent.

Comfortabel met en stevig randje



Aan de vering en demping komt geen elektronica te pas. Onder alle omstandig­heden is het rijgedrag comfortabel, maar met een stevig randje. Voor wie een lucht­geveerde Lexus gewend is, voelt de RZ ­waarschijnlijk minder weldadig aan, maar wij vinden het onderstel mooi in balans.

De diverse rijstanden hebben geen gevolgen voor de onderstelafstemming, wel voor de gasrespons. Die is in Sport nóg heftiger dan in Normal, terwijl de Eco-stand vanzelfsprekend op zuinigheid is afgestemd. De Range-modus is een soort noodstand voor de momenten dat je in acute actieradiusstress raakt. In dat geval doet alleen de ­voorste elektromotor mee en blijft de airco uit; alles is erop gericht om de laatste ­druppels stroom uit de accu’s te wringen.



Actieradius Lexus RZ 450e



Gelukkig hebben we die paniekstand niet nodig gehad. Volgens de boordcomputer lag het verbruik met 18-inch wielen op 19,6 kWh per 100 kilometer. Met de accucapaciteit van 71,4 kWh zou dat neerkomen op een bereik van 364 kilometer – ongeveer 80 kilometer onder de fabrieksopgave. Toch hebben we tijdens de bergachtige testroute waar mogelijk regeneratief afgeremd. Met de flippers aan het stuur werkt dat prettig, al blijven we het jammer vinden dat one pedal driving niet mogelijk is. Komende zomer staat de Lexus RZ 450e bij de dealer. Voor de Comfort Line gaat Lexus 67.495 euro vragen, daar­boven zitten de Executive Line (71.495 euro), Luxury Line (75.595 euro) en President Line (79.495 euro). De importeur verwacht dat de helft van de kopers voor de topper van de reeks kiest.

One Motion Grip - sturen als in een racegame

Vanaf 2025 wordt de Lexus RZ ­leverbaar met One Motion Grip, een stuurinrichting zonder fysieke verbinding tussen stuurwiel en voorwielen. De besturing verloopt geheel elektronisch, met een variabele overbrenging. Mede door het vlindervormige stuur en de ultradirecte stuurkarakter heb je soms het idee dat je in een racegame zit. In bochten hoef je het stuur maar heel iets te verdraaien en overpakken is nooit nodig. Vandaar dat het stuur geen bovenrand heeft. Doordat de overbrenging boven 100 km/h en bij rechtuit rijden minder direct wordt, gedraagt de auto zich op de snelweg niet als een overprikkelde ADHD’er. Tijdens manoeuvreren bij lage snelheden draai je het stuur daarentegen al snel te veel in. Daar konden de achterbumper en een ­stenen paaltje bijna over meepraten. Gelukkig behoedden de parkeer­sensoren met remfunctie de auto voor een geschaafde bumper en ­onszelf voor een gedeukt imago.

Lexus laat EV-haters met de mond vol tanden staan



Hij heeft even op zich laten wachten, de eerste, from scratch als EV ontworpen Lexus. Gelukkig is de RZ 450e geen anticlimax geworden. De auto is zeer stil en behoorlijk snel, hij stuurt fijn en beschikt over mooie features. Verwacht ­echter geen baanbrekende actieradius of laadcapaciteit. Waar je mond wel van openvalt, is de garantie: 15 jaar of 1 miljoen kilo­meter op de aandrijfaccu’s is ongekend. Nu jullie weer, EV-bashers! Die counteren met de opmerking dat de auto nog peperduur is en dat je die garantie dus zelf betaalt ...