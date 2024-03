Renault-designer legt uit: waarom je de Renault 5 geen retromodel moet noemen

Nieuws

Iedereen is laaiend enthousiast over het design van de nieuwe Renault 5. We stelden 5 vragen aan Paula Fabrega die deel uitmaakte van het designteam van de elektrische Renault 5. Ze liet doorschemeren dat er een speciale uitvoering komt die het goed zal doen op de tennisclub.

1. Wat was de eerste reactie toen je hoorde dat je aan de nieuwe Renault 5 mocht werken?



"Ik behoor tot de generatie die de eerste Renault 5 persoonlijk heeft gekend; mijn opa had er een. Dus ik vond het meteen geweldig. Toen ik de eerste schetsen zag, dacht ik direct: wow, dit kan iets worden!"

2. Welke herinneringen heb je aan de oorspronkelijke Renault 5 en hoe heb je die gebruikt voor de nieuwe Vijf?

"Ik herinner mij vooral de details. Dat geldt denk ik voor iedereen: je herinnert niet zozeer een oude auto in zijn geheel, maar bepaalde typische eigenschappen of uiterlijkheden. We wilden de details van de Renault 5 uit ons collectieve geheugen vertalen naar de functies van moderne auto's. Oudere generaties herkennen deze bijzonderheden en tegelijkertijd zijn ook jongere generaties enthousiast. Mijn kinderen bijvoorbeeld vonden de auto meteen geweldig."

3. Een ouder model opnieuw designen klinkt gemakkelijker dan van de grond af aan beginnen. Of was het juist een uitdaging?

"Het was meer dan een uitdaging, omdat we geen volledig retromodel wilden, zoals Mini wel doet. Dat vind ik een geweldig design, maar het is copy and paste. Wij hebben het anders aangepakt. Neem nou het rechthoekige instrumentarium van de oorspronkelijke Vijf. Dat wilden we niet een op een overnemen. In de nieuwe Vijf zijn de displays ook rechthoekig, maar tegelijkertijd licht gebogen."

"Een ander voorbeeld is de luchtsleuf op de motorkap van de oude 5 Turbo. Die heeft de nieuwe 5 ook, maar nu geeft hij de batterijstatus aan. Zo hebben we dit met alle bekende details gedaan: opnieuw bekeken en bedacht hoe we het detail naar de moderne tijd konden tillen. Dat resulteerde in heel verrassende en creatieve oplossingen."

4. Wat was de allergrootste uitdaging?

"De eerste echte uitdaging was het formaat van de auto. We hadden te maken met het design van de showcar waarvan we niet te veel wilden afwijken. Daarnaast was er een geheel nieuw EV-platform. Verder was de grootte van de wielen een punt van discussie. Vanuit designoogpunt wilden we 18-inch wielen, ongeacht de uitvoering. Dat is gelukt, de Vijf staat altijd op 18 inch. De basis heeft dan wel wielcovers, maar die zijn erg mooi."

5. Heb je een bepaalde klant voor ogen?

"Nou, de marketingafdeling wel, maar toen ik van deze klant hoorde, dacht ik: nee, dat is hem niet, haha. De Renault 5 is voor jou, voor mij en voor mijn kinderen. Met andere woorden: hij is voor alle leeftijden. Hij spreekt oudere generaties aan, maar ook jongeren, omdat hij cool en fun is. Ik hoop dat veel kopers voor een gele of groene kiezen, kleuren die het speelse karakter benadrukken. In het wit oogt de auto juist heel chic. En ik kan al verklappen dat er een speciale Roland Garros-uitvoering aankomt die er nog chiquer uitziet."