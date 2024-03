Zo lukt het Renault om de nieuwe Renault 5 betaalbaar te houden

Nieuws

Naar verwachting krijgt de nieuwe elektrische Renault 5 een vanafprijs van rond de 25.000 euro. Dat is lager dan wat we van andere EV's gewend zijn. Hoe heeft Renault dit voor elkaar gekregen?

Het enthousiasme voor de nieuwe Renault 5 is groot. En dan moeten de prijzen nog officieel bekend worden gemaakt. Het onofficiële bedrag is 25.000 euro. Daarmee is de Renault 5 een betaalbare EV. De meeste nieuwe elektrische auto's zijn duurder. De enige andere betaalbare EV die vergelijkbaar is, is de elektrische Citroën C3.

Nieuwsgierig als we zijn, vroegen we tijdens de onthulling van de Renault 5 in Genève hoe Renault dit voor elkaar gekregen heeft. We wisten 5 antwoorden te ontfutselen:



1: sneller werken

Renault werkte harder dan ooit. 6 maanden nadat CEO Luca de Meo groen licht aan het project gaf, was een eerste concept klaar. Dat was op 14 januari 2021. Op 3 juli 2023 kon de baas van de Renault-groep de eerste kilometers maken en nog geen jaar later was de auto definitief. Dat is 1 jaar korter dan gebruikelijk bij Renault.

Maar het moet nog korter, waarschuwt De Meo. "We hebben geen keuze. Vanwege alle technologische veranderingen, die elkaar bovendien in een steeds sneller tempo opvolgen, moet de auto-industrie veel flexibeler worden. De accu-ontwikkelingen gaan zo snel, dat het niet ondenkbaar is dat batterijfabrieken al verouderd zijn nog voordat ze in gebruik worden genomen."

2: minder is goedkoper

Het accupakket van de Renault 5 bestaat uit slechts vier batterijmodules. Dat is volgens Renault een derde van wat normaal is. Bijkomend voordeel is de 'aanzienlijke besparing' met het oog op het gewicht en de ruimte. Al kun je de Renault 5 achterin niet bepaald ruim noemen, weten we uit ervaring.

3: in de buurt

Wat je van ver haalt, is lekker. Renault denkt hier toch anders over. 80 procent van de toeleveranciers komt uit de buurt en bevindt zich binnen een straal van 300 kilometer van de fabriek waar de Renault 5 gebouwd wordt. Hierdoor bespaart Renault flink op de logistieke kosten én vermindert het zijn ecologische voetafdruk.

4: made in France

Om kosten te besparen, zou je verwachten dat de Renault 5 in een lagelonenland wordt geproduceerd, maar niets is minder waar. Dat de auto 'made in France' is, is een bewuste keuze. De Meo: "Als we de Renault 5 buiten Frankrijk bouwen, verliest de auto zijn soul. Vanuit een economisch standpunt zou het makkelijker zijn de auto ergens anders te bouwen, maar ik ben ervan overtuigd dat klanten juist willen dat de Vijf in Frankrijk gemaakt wordt, mits hij hierdoor niet duurder wordt. En dat is gelukt."

De fabriek van de Renault 5 staat in de Noord-Franse stad Douai, niet ver van de Belgische grens. Die fabriek was er al, hier loopt ook de elektrische Renault Megane van de band. Een nieuwe productielijn was niet nodig. Fun fact: de allereerste Renault die hier geproduceerd werd, was de oorspronkelijke 5.



5: minder onderdelen

De Renault 5 bestaat uit minder dan 1100 onderdelen. Renault was al in het aantal onderdelen aan het snijden (van 2600 in 2020, tot gemiddeld 1300 in 2024), maar de Renault 5 duikt hier dus onder.