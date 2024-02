Met deze auto wil Renault nostalgische EV-haters over de streep trekken

Nieuws

Terwijl de nieuwe elektrische Renault 5 schittert in Zwitserland, is de nieuwe Renault 4 bezig met zijn Zweedse sneeuwexamen. Of hij meteen met vlag en wimpel slaagt, is onduidelijk. Wel zien we dat Renault vasthoudt aan het retro-uiterlijk van het studiemodel uit 2023.

Als elektrische auto’s geen emotie oproepen met hun geluid, moeten we maar extra op het gemoed spelen met het uiterlijk. Dat lijkt de gedachte van Renault, dat nu voor zijn tweede nieuwe elektrische model op rij diep in zijn historie duikt.



Mis geen nieuwtje over de nieuwe Renault 4 en houd onze gratis nieuwsbrief in de gaten!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Na de reïncarnatie van de Renault 5 dit jaar, volgt in 2025 de 21ste-eeuwse Renault 4. Het concept werd iets meer dan een jaar geleden getoond in Parijs, en deze spionagefoto's laten zien dat Renault grotendeels vasthoudt aan het uiterlijk.

Veranderingen Renault 4



We zeggen grotendeels, omdat er wel een paar duidelijke veranderingen zijn. Het studiemodel heette 4EVER Trophy, en had heeft enorm brede spatborden, woeste sidebars en een imperiaal met daarop een reservewiel. Daarmee maakte Renault een knipoog naar de succesvolle deelname van de aloude Renault 4 aan de Parijs-Dakar Rally. Daarin haalde het brave gezinsautootje in de herfst van zijn carrière een tweede (1979) en derde plaats (1980) in zijn klasse.



Het prototype op onze spionagefoto’s gooit de associaties met het rallygebeuren overboord. De auto ziet er veel smaller uit en lijkt meer te focussen op alledaags asfalt.

Elektrische Renault met retrolooks

Afgezien daarvan is de retrolook nog altijd zeer herkenbaar. Vooral de lijnen van de vier portieren en de zijruiten zijn onmiskenbaar Renault 4. tenminste, we gaan ervan uit dat het derde zijrijtje er gewoon komt en niet afgeplakt blijft zoals op het gecamoufleerde model. Maar ook de platte neus en de bijna volledig vlak lopende, horizontale motorkap zijn gehandhaafd.



Net als de moderne, led-interpretatie van de ouderwetse ronde koplampjes en de staande achterlichten met afzonderlijke ‘bolletjes’. De vierspaaks wielen zijn zowel qua maatvoering als ontwerp een stuk ingetogener dan de cyberpunk-pizzaborden van de concept-car.

Renault 4 en Renault 5 op hetzelfde platform



De Renault 4 krijgt hetzelfde CMF-BEV-platform als de Renault 5, maar wordt waarschijnlijk als crossover-achtige bóven de 5 gepositioneerd. En gezien het studiemodel, heeft Renault ook nog wel een paar extra stoere uitrustingsniveaus in gedachten. Zelfs een extra elektromotor en vierwielaandrijving behoren tot de mogelijkheden. Voeg iets meer bodemvrijheid, kunststof zi9jpanelen en spatbordverbreders toe en je windt de SUV-fans om je duim.



Als je denkt dat Renault twee retromodellen voorlopig wel genoeg vindt, dan heb je het waarschijnlijk mis. Want er zit waarschijnlijk ook een compacte EV volgens het aloude Twingo-concept in de koker. Die lijkt dan weer en plekje ónder de elektrische Renault 5 in het gamma te krijgen, al gaat Renault ze misschien ook wel naast elkaar voeren. Wordt vervolgd!