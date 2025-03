Wat potentiële EV-kopers écht willen, kunnen automerken niet zelf leveren

Nieuws

Uit onderzoek blijkt dat 71 procent van EV-kopers het liefst shopt bij een merk dat ook de aanleg van de laadpaal regelt. Een klus die automerken moeten uitbesteden, want jouw meterkast ligt buiten hun comfortzone.

Het mag dan een Amerikaans onderzoek zijn, de angst om je elektrische auto niet makkelijk te kunnen opladen, is universeel. Onderzoeksbureau Escalent sprak met meer dan 1300 mensen die al elektrisch rijden (106 mensen), die toch al van plan zijn een EV te kopen (433), die openstaan voor het idee (433) of die ronduit huiverig zijn om de switch te maken (461). Een mooie dwarsdoorsnede van de markt, dus.

Iedereen wil dat de autoverkoper alles regelt

Uit het onderzoek komt naar voren dat consumenten die huiverig zijn om elektrisch te rijden, er een stuk meer vertrouwen in krijgen wanneer een automerk de aanleg van een thuisoplader volledig verzorgt.

Het idee dat de dealer alles regelt (scenario 1), is iets waar 49 procent van de tegenstribbelaars wel oren naar heeft. Maar dan moet-ie ook álles fixen. Op het tweede scenario, waarbij de verkoper alleen een lijst met geschikte laadpalen en installateurs overhandigt en de klant zelf de aanleg moet afhandelen, reageert nog maar 21 procent positief. Zelf een laadpaal uitzoeken en een monteur regelen (scenario 3), ziet maar 16 procent zitten.

Bij mensen die zeggen wél open te staan voor elektrisch rijden, zie je tussen de scenario’s dezelfde daling in animo. Bij die doelgroep vallen dus ook EV-zieltjes te winnen door een complete laadoplossing te bieden. Autokopers die toch al van plan waren om een EV te kopen, blijven positief – ook als ze zelf de Gouden Gids moeten raadplegen. Geen wonder dus, dat 71 procent van EV-kopers het liefst shopt bij een merk dat ook de aanleg van de laadpaal regelt.



De 3 scenario’s in Nederland

In Nederland zien we alle drie scenario’s voorbijkomen. Van automerken die voor jou alles regelen (scenario 1), tot merken die alleen een type laadstation tippen en een installatiebedrijf aanraden (scenario 2) tot autoverkopers die jou alles laten doen (scenario 3).

Maar zelfs bij een luxemerk als Lexus, zal er geen Lexus-elektricien met opgerolde mouwen en een multimeter onder de arm aan je voordeur verschijnen. Nee, automerken blijven binnen hun comfortzone en gaan samenwerkingen aan met energiebedrijven die zulke werkzaamheden uitvoeren. Lexus vertrouwt daarvoor op Vattenfall Incharge.



Hyundai doet hetzelfde en verwoordt het mooi: “Om niet te verdwalen in de jungle van laadpunten, installateurs en onvoorziene kosten, biedt Hyundai één laadpakket aan via Vattenfall InCharge.” BMW en Mercedes bieden een installatiepakket van Eneco eMobility aan en Audi werkt samen met Shuttel.

Zo’n installatiepakket is (helaas) niet gratis. Houd rekening met circa 2000 euro voor de laadpaal en de basisinstallatie, plus eventuele bijkomende kosten voor het omspitten van de halve voortuin of onvoorziene aanpassingen in de meterkast.



Gratis laadstation is exclusief installatiekosten

Als een automerk een aanbieding heeft met een gratis laadstation, dan is dat in de regel exclusief installatiekosten. Citroën geeft als indicatie voor de installatiekosten een bedrag van 1155 euro af en de gratis wallbox heeft een waarde van 799 euro. Voor de montage werkt Citroën trouwens samen met ZEborne.



Tesla is het schoolvoorbeeld voor scenario 2: het tipt een laadstation én een lijst met gecertificeerde installateurs. Je moet zelf contact met hen opnemen. Ford ontzorgt ook niet volledig en verwijst je door naar zijn partners Tibber en ChargeCars.

Op de websites van Dacia, Honda en Mazda lukt het ons überhaupt niet om een totaaloplossing voor thuis opladen te vinden (scenario 3).