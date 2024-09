Waarom je jouw EV-batterij niet telkens tot 100 procent moet opladen

Nieuws

Als je thuis een laadpunt hebt, moet je oppassen dat het geen automatisme wordt om na elke elektrische autorit in te pluggen. Want EV-batterijen houden er niet van om lange tijd (bijna) vol te zitten.

Als jouw elektrische auto een fors accupakket heeft, is het waarschijnlijk een NMC-batterij. Het grote voordeel van zo’n nikkel-mangaan-kobalt-accu is de hoge energiedichtheid; er is weinig ruimte nodig om veel energie op te slaan. Maar we weten ook dat een NMC-batterij er niet van houdt om keer op keer tot 100 procent te worden opgeladen. Voor de levensduur is het beter om tot 80 of 90 procent te gaan.

Dat opladen tot 100 procent slecht is voor de levensduur van de NMC-batterij, heeft te maken met het hoge voltage en de warmte-ontwikkeling. Daar gaan we straks dieper op in.

Ook LFP-batterijen niet opladen tot 100 procent

Er werd altijd gedacht dat LFP-batterijen hier geen last van hadden. Bovendien zijn ze goedkoper te produceren en is de kans op oververhitting (lees: brandgevaar) kleiner. Maar aangezien de energiedichtheid lager is en de batterijcapaciteit dus kleiner uitvalt, worden LFP-batterijen vooral gebruikt voor instapmodellen. Zoals de goedkoopste Tesla Model 3.

Maar een nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat je een LFP-batterij ook niet keer op keer tot 100 procent moet opladen. Op termijn degraderen de LFP-cellen. Door het hoge voltage bij 100 procent en de hitte die daarbij komt kijken, ontstaan volgens de onderzoekers schadelijke stoffen. Deze zetten zich tijdens het ontladen en opladen af op de negatieve elektrode, verbruiken lithium en veroorzaken zo degradatie.

De conclusie van de onderzoekers is duidelijk maar onhandig: hoe lager de gemiddelde batterijstatus, des te langer de levensduur. Volgens die logica kun je accupakket het best tussen de 0 en 25 procent gebruiken. Dat is natuurlijk niet gebruiksvriendelijk en dat zien de onderzoekers zelf ook wel in. Daarom is het advies om LFP-batterijen alleen tot 100 procent op te laden als het nodig is omdat je bijvoorbeeld een lange rit gaat maken.

Niet in paniek raken

Schiet als beginnende EV-rijder niet meteen in paniek, want automerken zijn ook niet dom. Elektrische auto’s zijn zo geprogrammeerd dat ze de gezondheid van het accupakket beschermen én de batterijen hebben buffers ingebouwd. Door die buffers laad je de batterij nooit helemaal vol en dat is ook een vorm van bescherming. En dan hebben automerken ook nog eens zoveel vertrouwen in hun techniek, dat ze steevast 8 jaar of 160.000 kilometer garantie geven op de elektrische aandrijflijn én het accupakket.

Het is zelfs goed om af en toe op te laden tot 100 procent en het accupakket daarna bijna leeg te rijden, om het batterijmanagementsysteem te kalibreren.



Conclusie

Als je thuiskomt met een bijna volle accu – laten we zeggen 80 procent of meer – dan is het slim om de batterij niet op te laden tot 100 procent. Rijd hem eerst verder leeg, mits dat past in jouw dagelijks gebruik. Je wilt voorkomen dat jouw NMC- of LFP-batterij langdurig op 100 procent staat, wan dan slijt hij sneller.

Veel elektrische auto’s bieden de mogelijkheid om een bovengrens in te stellen bij 70, 80 of 90 procent. Zet ‘m bijvoorbeeld op 80 procent. Maar nogmaals: doe dit alleen als het past in jouw dagelijks leven.

Als je elke ochtend met een volle batterij wilt vertrekken omdat je veel kilometers rijdt, dan moet je dat gewoon doen. Denk maar zo: een paar uur na het opladen rijd je hem alweer leeg. Het accuniveau staat niet dagenlang op 100 procent.