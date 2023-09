TEST Honda ZR-V: zo zuinig en zo duur is dit technische meesterwerkje

De hybride aandrijflijn van de Honda ZR-V mag dan een meesterwerkje zijn, de nieuwe suv van het formaat Volkswagen Tiguan heeft ook twee duidelijke nadelen. Lees snel verder.

Als je de afgelopen jaren de showroom van Honda binnenstapte, struikelde je niet bepaald over de modellen. Een Jazz, een Honda e met een actieradius waar je je zelfs 10 jaar geleden al voor moest schamen en dan nog de oude HR-V en de CR-V.

Honda in Nederland

Niet dat er überhaupt veel mensen langskomen, de verkoopaantallen van Honda in Nederland zijn lager dan ooit. In de eerste helft van 2023 werden er 342 op kenteken gezet, waarvan de Jazz meer dan de helft voor zijn rekening nam.

Al jaren wordt er gespeculeerd: geeft Honda Nederland op? Trekt het zich misschien zelfs terug uit Europa? Maar dan komen de Japanners in korte tijd met twee nieuwe modellen die uitstekend aansluiten bij de Europese mode: de elektrische Honda e:Ny1 en de Honda ZR-V. Die laatste vult het gat tussen de HR-V en de CR-V.

Zo groot als een Volkswagen Tiguan

Met een lengte van bijna 4,60 meter en een breedte van 1,84 meter, is de Honda ZR-V ongeveer even groot als de Volkswagen Tiguan. Binnenin biedt de nieuwe Honda voldoende ruimte voor vier volwassenen. Opvallend is de hoogwaardige materiaalkeuze, het dashboard ziet er fraai uit en alles voelt fijn aan. Honda gaat met z’n tijd mee en biedt de ZR-V aan met Android Auto, Apple CarPlay en talrijke online diensten.



Kofferbak van de Honda ZR-V

Voor een suv van deze afmetingen is de bagageruimte wel teleurstellend, er past maar 380 liter in. Dat is ongeveer evenveel als een Volkswagen Golf slikt. Het maximale laadvolume van 1312 liter is evenmin indrukwekkend. Een typisch Japans geintje is dat de kofferklep automatisch sluit als je van de auto wegloopt. Wil je de klep openen, dan maak je met je voet een vegende beweging rond de bumper.

Comfort wint van sportiviteit

Honda staat bekend als sportief automerk, maar de clientèle van een C-segment-crossover is doorgaans zijn wilde haren wel een beetje kwijt. Daarom is er juist op comfortgebied veel werk verricht. Het geluid van de banden, de wind en de motor wordt keurig gedempt en het onderstel heeft een comfortabele afstemming. Op één onderdeel na: bij stadsritten worden korte oneffenheden stevig doorgegeven. Het is maar goed dat de stoelen erg comfortabel zitten en dat ze ook nog op veel manieren instelbaar zijn.

Natuurlijk roept Honda pro forma ook nog even hoe sportief de ZR-V is, maar in de praktijk blijkt daar niets van. Voor een beetje rijplezier stuurt-ie niet precies genoeg en als je iets te snel een paar bochten neemt, begint de ZR-V al snel over zijn voorwielen te schuiven.

Veel rijhulpsystemen en goed zicht rondom

De veiligheidsuitrusting is compleet, zo heeft de Honda een botswaarschuwing met voetgangersherkenning en een actieve remingreep en adaptieve cruise control met file-assistent.

Van de dunne A-stijlen worden we vrolijk, daardoor is de Honda een van de weinige moderne auto’s waar niets te klagen valt over het zicht rondom. Je ziet ook precies waar de motorkap ophoudt en de achterruit is ook al zo groot. Kom je er nog steeds niet uit, dan kun je altijd nog gebruikmaken van de achteruitrijcamera met parkeersensoren. Die is standaard.

Bijzonder hybridesysteem

Het technische hoogtepunt bewaren we voor het laatst, want de ZR-V is uitgerust met het bijzondere hybridesysteem dat de Japanners in eigen huis ontwikkelden. De ZR-V heeft een elektromotor en een direct ingespoten tweeliter benzinemotor, die werkt volgens het op zuinigheid gerichte Atkinson-principe.

De bestuurder merkt niet welke motor zijn vermogen naar de voorwielen stuurt - de ene keer doen ze het allebei, op een ander moment werken ze afzonderlijk van elkaar. Net als een elektrische auto, heeft de ZR-V een constante overbrenging. Het is een indrukwekkend staaltje ingenieurskunst.

Het systeemvermogen is 184 pk. Vanwege de techniek lijkt de ZR-V als een elektrische auto te accelereren, na 8 seconden bereik je de 100 km/h al. De kracht laat zich goed doseren en van de complexe aansturing van de afzonderlijke componenten merk je niets, al is dat deels te danken aan het isolatie­materiaal dat het motorgeluid keurig dempt. Een WLTP-verbruik van 5,8 l/100 km of 1 op 17,2 is keurig.

Levertijd Honda ZR-V

Nog dit jaar staat de ZR-V bij de dealer. Honda staat niet bekend als een merk voor koopjesjagers en ook bij deze compacte suv moet je een flinke zak geld meenemen. Zelfs Volkswagen-rijders zullen schrikken, want de Tiguan heeft een lagere instapprijs. De basisversie Elegance kost niet eens veel minder dan 50 mille, voor de Sport betaal je 50.500 euro en voor de duurste Advance 53.250 euro.

Conclusie

Het wordt spannend voor Honda of het zich nog tussen de vele succesvolle concurrenten kan wringen. De kleine kofferruimte spreekt niet in het voordeel van de ZR-V en de hoge basisprijs ook niet. Maar de efficiënte hybride aandrijflijn is een meesterwerkje zoals alleen Honda dat kan bedenken.