Review: Honda CR-V (2023) heeft het hoog in de bol

In Nederland is de Honda CR-V een vrij zeldzame verschijning. Wereldwijd is de middelgrote suv juist een groot succes. Krijgt de zesde generatie van Honda’s bestseller ook in de Lage Landen vaste voet aan de grond? Mmm, hij heeft het wel een beetje hoog in de bol.

Wat is opvallend aan de Honda CR-V?

Terwijl het design van de Honda Civic lange tijd alle kanten op ging, is de Honda CR-V sinds zijn derde generatie vrij herkenbaar gebleven. Om hem even te plaatsen: het is een suv in het C-segment en dus een concurrent van onder meer de (onlangs vernieuwde) Volkswagen Tiguan en de Toyota RAV4. Ten opzichte van zijn voorganger is hij in de lengte met 10 centimeter gegroeid, tevens werd-ie iets breder. Van de hoogte ging juist 5 millimeter af, maar met ruim 1,68 meter blijft het een flinke knaap.

Honda heeft de achterkant van de CR-V duidelijk aangepakt, al is geen Brazilian butt lift geworden. De CR-V-billen zijn eerder iets rechter en strakker dan voorheen. Ook zie je van opzij goed dat het glasoppervlak groter is. Aan de voorkant vallen de gewijzigde koplampen op, die – geheel naar de laatste mode – nogal geknepen zijn. Samen met de opvallend grof gerasterde grille zorgen ze ervoor dat de nieuwe CR-V een stuk gemener uit zijn ogen kijkt dan zijn voorganger.

Het grootste nieuws van de nieuwe CR-V is dat hij voor het eerst leverbaar is als plug-in hybride. De aandrijflijn levert 215 pk en de forse accu (17,7 kWh) maakt volgens Honda een elektrische actieradius mogelijk van 81 kilometer. Doordat de PHEV-batterij onder de achterbank zit, heeft de plug in-hybride nog iets meer kofferruimte (635 vs. 596 l) dan de gewone Hybrid. In die laatste snoept de accu wel wat bagageruimte weg. Het WLTP-verbruik bedraagt 0,8 l/100 km, wat neerkomt op 1 op 125 …

Wat is goed aan de Honda CR-V (2023)?

Een van de fijnste eigenschappen van de Honda CR-V is dat je je er onmiddellijk in thuis voelt. De ruimte is riant, het is gemakkelijk om een fijne zitpositie te vinden en alle bedieningselementen zitten waar je ze verwacht. Het dashboard heeft een niet-onaardig ontwerp, met wagenbrede ventilatieroosters en subtiele metaalkleurige accenten.



Daarbij is het glasoppervlak groot, wat het zicht rondom een stuk beter maakt dan bij veel andere moderne auto’s. En mocht je desondanks iets over het hoofd zien, dan voorkomt het standaard assistentiesysteem Honda Sensing 360 dat je medeweggebruikers snijdt, aanrijdt of in de vangrail drukt.

De klimaatregeling, stoelverwarming en -ventilatie hebben grote, duidelijke knoppen onder het infotainmentscherm. Dat scherm is behoorlijk groot en dus kunnen we de leesbril op zak houden. De materialen op aanraakhoogte ogen netjes en voelen prettig aan. Dat geldt ook voor de bekleding van de achterportieren; dat zien we weleens anders.

Zeker voor een forse suv rijdt de Honda CR-V erg prettig. De besturing is communicatief en vrij direct, terwijl het onderstel verrassend comfortabel is. Zelfs kinderkopjes en putdeksels worden met de mantel der adaptieve dempers bedekt, maar zompig wordt het onderstel nooit. Overigens heeft de PHEV een nog geavanceerder dempingssysteem, dat zich niet alleen aanpast aan de schokfrequentie, maar ook met snelheid, stuuruitslag en het overhellen van de auto. Op een bochtig traject voelt het koetswerk aangenaam stijf aan en we kregen de -relatief hoge - banden niet aan het gillen. Daarbij moeten we wel aantekenen dat we in de vierwielaangedreven versie van de (gewone) hybride reden.

In de normale rijmodus lijkt de aandrijflijn een beetje koppel te missen, maar in de sportstand blijkt er meer dan voldoende power (15 pk en 315 Nm) in huis te zijn. Bij snel optrekken heeft Honda een paar schijnschakelmomenten ingebouwd, wat een stuk prettiger is voor de rijbeleving dan een joelende CVT-achtige bak.

Wat kan beter aan de Honda CR-V?

Het WLTP-verbruik van de Honda CR-V Hybrid is 5,8 l/100 km (1 op 17,4), maar in Noord-Portugal kwamen wij niet verder dan 6,7 l/100 km (1 op 14,9). Dat valt toch een tikkeltje tegen, al kan het in het vlakke Nederland waarschijnlijk wel een tikkie netter.



Met de Plug-in Hybrid realiseerden we een verbruik van 3,0 l/100 km. Dat is helemaal in lijn met wat we van stekkerhybrides gewend zijn, maar wie kortere afstanden rijdt en trouw stekkert, komt ongetwijfeld tot mooiere cijfers. Een lege PHEV-batterij volladen kost 2,5 uur. Dat kan een nieuwe Volkswagen Tiguan een stuk sneller dankzij diens snellaadmogelijkheid tot 50 kW.

De prestaties zijn oké, maar een honderdsprint in 9,0 à 9,5 seconden is niet echt indrukwekkend.



Met de transmissie in de B-stand gaat het regenereren bij lage snelheden gepaard met een onaangenaam suisgeluid; alsof er iemand in de motorruimte zijn haar zit te föhnen. Ook het interieur van onze testauto’s was niet geheel vrij van bijgeluiden. Wanneer we over een slecht wegdek reden, hoorden we wat lastig te traceren rammeltjes. Dat doet een beetje afbreuk aan het verder uitstekende kwaliteitsgevoel.

Wanneer komt de Honda CR-V (2023) naar Nederland en wat is de prijs?

Tja, dan komt nu het pijnpunt waaraan eigenlijk alle Honda’s van de laatste jaren lijden: de nieuwe Honda CR-V is niet het koopje van de week. De CR-V HEV – de ‘gewone’ hybride dus, kost in de Elegance-uitvoering 55.185 euro. De plug-in hybride CR-V PHEV gaat daar nog flink overheen met een instapprijs van 63.150 euro. In beide gevallen krijg je een riant uitgeruste, goed rijdende en ruime suv voor je geld, maar vergeleken met de Toyota RAV4 2.5 Hybrid (vanaf 47.995 euro) en de standaard vierwielaangedreven, 306 pk (!) sterke RAV4 Plug-in Hybrid (v.a. 57.695 euro) prijst-ie zich in feite uit de markt.

Toch kunnen we ons voorstellen dat de ware Honda-fan er niet over peinst om de Toyota-showroom binnen te stappen. Gelukkig voor hem staat de nieuwe CR-V dezer dagen al bij de Honda-dealer waar hij al vele jaren kind aan huis is.

Wat vind ikzelf van de Honda CR-V?

Verfrissend: de CR-V heeft op de Nederlandse markt standaard leren stoelbekleding. Geen zweterig vegan spul, maar ouderwetse koeienhuid. Laat de Partij voor de Dieren het maar niet horen. Alle gekheid op een stokje: ten opzichte van de vorige CR-V heeft het nieuwe model flinke stappen gezet.

En als je dan weer eens in zo’n fijne Honda rijdt, betreur je het des te meer dat het merk in Nederland al jaren zulke belabberde verkoopresultaten boekt. Volgens mij heeft Honda het qua prijsstelling gewoon te hoog in de bol. En over 'hoog' gesproken: ik ga me nu ook afvragen hoe goed een lichtere, lagere en waarschijnlijk zuiniger Accord Tourer met deze aandrijflijn wel niet zou rijden …