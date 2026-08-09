Rijbewijs van Nederlanders gaat compleet op de schop: dit verandert er aan je pasje

Nieuws

Als je in de auto stapt, moet je je roze plastic pasje bij je hebben. Over een tijdje is dat nergens meer voor nodig. De Europese Unie heeft een besluit genomen dat iedereen met een rijbewijs vroeg of laat gaat merken.

Het gaat om een nieuwe Europese richtlijn die het rijbewijs voor honderden miljoenen bestuurders op de schop neemt. De regels zijn vorig jaar al vastgelegd en gaan de komende jaren stap voor stap in. Nederland doet gewoon mee, dus ook jouw rijbewijs komt aan de beurt.

De grote verandering zit in de verschijningsvorm. Het rijbewijs wordt straks in de eerste plaats een digitaal document, dat in een app op je telefoon komt te staan en gekoppeld is aan de Europese identiteitswallet. Op termijn wordt dat in de hele EU de standaard, en verliest het fysieke kaartje zijn vanzelfsprekende plek.

Toch hoef je niet bang te zijn dat je pasje zomaar verdwijnt. Je houdt namelijk het recht om een fysiek exemplaar aan te vragen, dat je in de regel binnen drie weken in huis hebt. Het tastbare rijbewijs verdwijnt dus niet, het wordt een keuze naast de digitale versie.

Niet voor morgen

Voorlopig is het nog niet zover. De richtlijn geldt sinds eind 2025, maar Nederland heeft tot eind 2028 de tijd om de regels in de eigen wet te verwerken en past ze uiterlijk in november 2029 toe. Het digitale rijbewijs volgt nog later en moet tegen het einde van 2030 in heel Europa beschikbaar zijn. Voor je huidige pasje verandert er voorlopig dus niets, want dat blijft gewoon geldig.

Autorijden met 17 jaar

In dezelfde richtlijn zit nog meer. Zo mogen zeventienjarigen met een geldig rijbewijs in heel Europa een auto besturen, zolang er tot hun achttiende een ervaren bestuurder naast ze zit. Voor Nederland is dat op zich geen nieuws, want begeleid rijden bestaat hier al sinds 2011 onder de naam 2toDrive. Het verschil is dat het nu een Europese regeling wordt, terwijl het Nederlandse rijbewijs op je zeventiende tot nu toe alleen in eigen land geldig was.

Rijbewijskeuring 70-plussers op de schop

Verder krijgen beginnende bestuurders in de hele EU een proeftijd van minstens twee jaar met strengere regels. Ook vervalt de verplichte medische keuring voor iedereen boven de zeventig. Die mogen landen voortaan vervangen door een eigen gezondheidsverklaring. al met al een hele omslag, maar die vindt dus in stapjes plaats.