Met dit record trotseert Toyota Trumps importtarieven

Nieuws

De Toyota-verkoopmachine draait beter dan ooit. In de eerste helft van het boekjaar stegen de wereldwijde verkopen met 4,7 procent tot 9,8 miljoen auto’s. Vooral één markt springt eruit ...

Het opvallendst is Toyota's verkoopsucces in Noord-Amerika. Ondanks de invoerheffing van 15 procent die sinds september voor Trumps USA geldt, verkocht Toyota er in de eerste zes maanden van 2025 bijna 3 miljoen voertuigen, een record.

Hybrides sleutel tot succes

Dat aantal komt neer op een groei van 9,5 procent ten opzichte van 2024. Vooral de hybride-modellen zijn extreem populair: de wereldwijde hybride-verkopen stegen met 7,6 procent tot 2,2 miljoen exemplaren. De Toyota RAV4 is een van de grootste aanjagers van het succes. En dan moet de nieuwe RAV4 nog op stoom komen - zie het artikel hieronder.

Toyota's tegenvallers

Toch had het allemaal nog veel mooier kunnen zijn voor de Japanse autogigant. Volgens financieel directeur Kenta Kon heeft Toyota last van twee grote tegenvallers: de Amerikaanse importtarieven en ongunstige wisselkoersen. Alleen al in het afgelopen kwartaal drukten de tarieven de winst met omgerekend 2,6 miljard euro. De sterkere yen kostte de onderneming nog eens 1,3 miljard.

Winstprognose naar boven bijgesteld

Desondanks blijft de Japanse autofabrikant positief over het lopende boekjaar. De omzet groeide met 8,2 procent naar zo’n 72,5 miljard euro. Toyota verhoogde zijn winstprognose voor het hele jaar tot 19,9 miljard euro. Dat is meer dan de eerdere raming, maar blijft wel 28 procent onder het resultaat van vorig jaar.

Het Grote Gelijk van Toyota

De impact van de Amerikaanse importtarieven blijft dan ook fors: Toyota schat de totale kosten voor dit boekjaar op 8,5 miljard euro, iets meer dan eerder geraamd. Toch blijft het merk optimistisch.

"De vraag naar hybride-auto’s is zo sterk dat we die nauwelijks kunnen bijbenen", aldus Kon. Geen wonder dat het merk naast alle nieuwe EV's die in de pijplijn zitten, hardnekkig aan hybride-techniek vasthoudt. We kunnen de Japanners geen ongelijk geven.