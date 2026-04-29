Designbaas BYD ontkracht vooroordelen: "Chinezen zijn helemaal niet van de blingbling"

Nieuws

Op de autoshow van Beijing spreken we met de hoofdontwerper van de BYD-merken. Uiteraard over de Denza Z, zijn nieuwste paradepaardje. Maar ook over het verschil tussen Chinese en Europese autokopers.

De Denza Z is niet het enige nieuws van dit chique merk onder de BYD-vlag. Misschien nog wel belangrijker is dat Denza de grote sprong voorwaarts naar Europa maakt. Nog in 2026 moet het merk in Nederland te koop zijn. De ruim 1000 pk sterke Z is het visitekaartje. Hij heeft vier zitplaatsen, een steer-by-wire-besturing en is vierwielaangedreven. Volgens Denza heeft de hypercar nog geen 2 tellen nodig voor de sprint naar 100 km/h.

Wolfgang Egger ontwerpt al meer dan 30 jaar auto's, maar de reacties op een nieuwe creatie blijven spannend. Zeker als het om een hypercar gaat, zoals de Denza Z. "We ontwerpen niet voor onszelf, maar voor onze klanten. Hopelijk konden we de emotie overbrengen."

Denza Z hoofdbrekens

Sommige details van de elektrische hypercar hebben Egger en zijn team heel wat hoofdbrekens bezorgd, met name die van de open versie. "De Spider wordt beoordeeld op hoe hij eruitziet met de kap eraf. Je moet de softtop dus elegant verpakken. Het moet geen bult worden, want een sportwagen is het mooist als hij een lage achterkant heeft. Daar hebben we meer dan een halfjaar over gesteggeld. Net zolang tot hij laag genoeg was.

"Op het laatst ging het letterlijk om vijf millimeter. Bij sportwagens gaat het om emotie; het gevoel van de bestuurder ín de auto moet overeenkomen met het gevoel dat hij kreeg toen hij verliefd werd op de auto. We hebben dan ook veel tijd besteed aan de optimale zitpositie, ten opzichte van de A-stijlen, de voorruit en het stuur."

Verschil tussen Chinezen en Europeanen

Wolfgang Egger werkt al jaren in China. Stellen Chinezen heel andere eisen aan auto's dan wij Europeanen? "Niet als het gaat om sportwagens. Ik denk dat het universeel is hoe je snelheid en kracht ervaart. Maar voor SUV's of MPV's, zoals de Denza D9 (zie foto's hierboven), geldt een ander verhaal. Die domineren de Chinese markt en zijn hier eerder een manier van leven. Auto's zijn functioneler; opa en oma en de kinderen gaan mee, allemaal in één auto.

"Jonge mensen ontvluchten hier graag de grote, volle steden om in de natuur te gaan kamperen. Veel auto's hebben al de juiste uitrusting om te kunnen barbecueën. Dat vraagt om een flexibel interieur. Meer dan een vervoermiddel is de auto een soort lounge; een verlengstuk van de woonkamer, waar je met z'n allen bijvoorbeeld gaat gamen."

Geen blingbling

Er is nog een groot verschil met European, vooral op AI-gebied. "Daarin lopen Chinezen voor. Internet is onmisbaar. Spraakbediening is veel gebruikelijker dan in Europa. Hier bestellen ze vast een maaltijd terwijl ze in de auto naar huis rijden. Of ze laten AI een goed restaurant kiezen. Games in de auto worden door Chinezen ook veel meer gewaardeerd."

Is het een voordeel of een nadeel voor een ontwerper dat de BYD-merken geen verleden hebben met beroemde modellen? "Dat maakt me niet uit. Ik heb bij Europese merken gewerkt mét klassieke modellen, maar kijk gewoon naar wat klanten willen en ontwerp dan de beste auto."

De kritiek op Europese merken, zoals BMW, was de laatste jaren niet mals. Ze zouden met hun blingbling-ontwerpen (zoals die beruchte grote grille) hun oren te veel naar de Chinese klanten laten hangen. Maar Egger nuanceert het beeld van Chinezen als kitsch-liefhebbers. "Ze hebben al duizenden jaren juist een verfijnde kunsttraditie. De schilderijen zijn minimalistisch. In het interieur van Chinese auto's zie je ook steeds minder overbodige decoraties."

Knoppen gaan niet weg

Toch gaat het vooral over AI, batterijtechniek en laadsnelheid als Chinese merken hun auto's presenteren en minder over design. Waarom is dat? "Daar moet ik dan hard aan werken. Chinezen houden juist erg van design." Naast de D9, die nogal Chinees oogt, komt Denza ook met de Z9 GT naar Europa. We verwachten dat dit model (zie foto's hierboven) de kopers wat meer kan bekoren.

Tot slot willen we weten hoe Egger denkt over echte knoppen in het interieur. "Die blijven. Alleen touchscreens werken niet, elk automerk moet op zijn eigen manier een balans vinden tussen het ideale gebruik van schermen en knoppen."

Wolfgang Egger CV

De Duitse auto-ontwerper Wolfgang Egger (1963) begon zijn carrière bij Alfa Romeo, waar hij werkte aan modellen als de 145 en 156. Hij stapte in 1998 over naar Seat, maar keerde drie jaar later terug bij Alfa Romeo. Egger tekende toen onder meer de 8C Competizione. In 2007 werd-ie verantwoordelijk voor het design van Audi en Lamborghini. De A7 Sportback komt van zijn hand. Sinds 2014 is Wolfgang Egger hoofddesigner van BYD.

Benieuwd wat Denza nog meer in zijn schild voert? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!