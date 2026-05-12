Tesla patenteert stofzuiger voor in de auto, en dat is slimmer dan het klinkt

Tesla heeft een patent ingediend voor een slimme manier om de cabine in de zomer koeler te houden, zonder dat het veel extra energie kost.

Op warme dagen loopt de temperatuur in een stilstaande auto snel op, waardoor het koelsysteem bij vertrek eerst veel energie moet gebruiken om alles weer op niveau te krijgen. Ook als de auto op temperatuur is, blijft de airco een grootberbruiker. Wanneer het 38 graden is, kan aircogebruik volgens onderzoek van het Amerikaanse bedrijf Recurrent tot wel 18 procent van het bereik kosten. Tesla wil dat aanpakken met een verrassend simpel idee: een soort stofzuiger.

Hete lucht weggezogen

In plaats van simpelweg koude lucht de cabine in te blazen, richt het systeem zich eerst op de plekken waar de warmte ontstaat. Dat gebeurt met een soort ingebouwde 'zuigfunctie' in het ventilatiesysteem.

Volgens een recent patent kan de auto op specifieke punten in het interieur warme lucht actief aanzuigen. Denk aan zones waar de zon direct op staat, zoals onder een glazen dak of bij de ramen. Juist daar loopt de temperatuur snel op, waardoor de airco normaal gesproken harder moet werken om de hele cabine af te koelen.

Tesla pakt dat gerichter aan. Door op die warme plekken een lichte onderdruk te creëren, wordt de hete lucht als het ware naar het aircosysteem toe gezogen. Vervolgens wordt die lucht niet weggegooid, maar juist opnieuw gebruikt. In het systeem wordt de warme lucht gekoeld en daarna weer gelijkmatig door de cabine verspreid.

Het systeem heeft twee voordelen. Je krijgt minder last van warme plekken in het interieur en t tweede hoeft de airco minder hard te werken, omdat hij efficiënter omgaat met de aanwezige lucht in plaats van steeds nieuwe lucht te moeten koelen.

Tot 7,4 procent minder energieverbruik

Volgens de patentgegevens kan de techniek het energieverbruik van de airco met wel 7,4 procent verlagen. Concreet: bij 40 graden buiten daalt het piekverbruik van de airco van 1.720 naar 1.593 watt. Dat is een besparing van 127 watt, dat zich direct vertaalt in meer rijbereik.

Of het systeem ooit in een productieauto terechtkomt, is nog de vraag. Het gaat vooralsnog om een patent, en lang niet elk patent mondt uit in een echte toepassing. Maar als Tesla dit idee doorontwikkelt, is het een mooie manier om meer te halen uit dezelfde accu.