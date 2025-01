TEST BYD Sealion 7 - wordt dit de Europese doorbraak?

Tests

De BYD Sealion 7 moet voor de Europese doorbraak van BYD zorgen. Alles wordt in de strijd gegooid, waaronder het grootste panoramadak in zijn klasse en de snelste elektromotor in serieproductie ter wereld. Maar hoe rijdt-ie?

De BYD Sealion 7 moet de nukkige Europese consument uit zijn Audi Q6 e-tron, elektrische BMW X3 en Volkswagen ID.5 jagen. BYD noemt het zelfs een 'gamechanger'. Met andere woorden: als deze auto het niet voor elkaar krijgt Europese autokopers te overtuigen, dan weet BYD het ook niet meer.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Welke kies jij?

Niet lachen

Omdat we ook nooit mekkeren dat veel Lamborghini's naar stieren zijn vernoemd en Maserati's naar winden, gaan we nu niet lacherig doen over de modelnaam van de BYD Sealion 7. 'Zeeleeuw' verwijst naar de zogeheten Ocean Series, de BYD-modellen waarvan het design is geïnspireerd op de zee. Zo herken je in de achterlichten van de Sealion 7 waterdruppels.

Het getal 7 impliceert dat er ook een Sealion 1 tot en met 6 in de pijplijn zitten. Dat werd bevestigd, al is het nog niet duidelijk of al deze modellen naar Europa komen. Dat lijkt ons eerlijk gezegd een beetje teveel van het goede.

Er is nog iets dat opvalt. Op de achterklep van de BYD Sealion 7 staat de aanduiding 4.5S. Die staat niet voor '4,5 liter' en 'Sport', maar voor de acceleratietijd van 0 naar 100 km/h. Dan weet je direct of je de bestuurder kunt uitdagen voor een stoplichtsprintje, of dat je dat beter uit je hoofd kunt laten.

Minder zompig dan BYD Seal U

We rijden in de bosrijke omgeving van Frankfurt en de BYD Sealion 7 laat zich moeiteloos en snel over de slingerende wegen dirigeren. Er zit minder beweging in de carrosserie dan bij de BYD Seal U. Die SUV heeft een wat zompig weggedrag.

De rijeigenschappen van de BYD Sealion 7 passen beter in het straatje van de Europese consument. Dat geldt ook voor de besturing, die iets communicatiever is. Al zou dit nog wel een tandje beter kunnen en moet je hiervoor de sportstand inschakelen.

Kwalijker vinden we dat de BYD Sealion 7 rechtuit op de snelweg wat onrustig rijdt, alsof je in een straf rijdende sportauto zit. In een elektrische SUV stellen we prijs op meer rust. Dat is prettiger als je lang onderweg bent. Qua afstemming van het onderstel heeft BYD dus nog wat werk te verrichten.

Begin 2025 goed en pak die korting op een abonnement op Auto Review!

We zijn wel enthousiast over de zachte stoelbekleding. De zitpositie achter het stuur is een ander verhaal. Het instrumentarium zit voor ons te laag, waardoor we eroverheen kijken, net als bij de i-Cockpit van bijvoorbeeld de Peugeot e-208. Maar dat is een bewuste keuze van Peugeot, bij BYD lijkt het toevallig mis te zijn gegaan. Of dit ook voor jou geldt, ontdek je met een proefrit.

BYD Sealion 7 test conclusie

De BYD Sealion 7 is de zoveelste elektrische SUV en krijgt het niet gemakkelijk. Hij blinkt nergens in uit, maar gezien het formaat (4,83 m lang), de batterijgrootte (82,5 en 91,3 kWh) en het vermogen (313 of 530 pk) is de prijs in orde (vanaf 50.690 euro). En de uitrusting is zelfs belachelijk compleet. Maar op het gebied van weggedrag laat de Sealion 7 hier en daar nog wat steken vallen.