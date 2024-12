Snel optrekken helpt om jouw EV-batterij gezond te houden

Nieuws

Door een elektrische auto gewoon te gebruiken waarvoor hij bedoeld is, blijft de batterij veel langer gezond dan de gecontroleerde tests in laboratoria voorspellen. Een interessant onderzoek van Stanford University.

Vergeet alles wat je weet over de levensduur van EV-batterijen, want de batterij-industrie heeft ze al die tijd verkeerd getest. Nou ja, verkeerd. Dankzij Stanford University weten we nu dat de huidige laboratoriumtests niet representatief zijn. Bij die tests wordt het aantal laadcycli getoetst door de batterij op constante ‘snelheid’ te ontladen en daarna weer op te laden. In de echte wereld blijft zo’n accupakket tot wel 40 procent langer gezond.

EV-batterij langer gezond in echte wereld

“We hebben EV-batterijen niet op de juiste manier getest”, aldus Simon Onori, een van de drie hoofdauteurs van het onderzoek. “Tot onze verbazing gaan ze tijdens het rijden, met herhaaldelijk optrekken, remmen om de batterijen een beetje op te laden, stoppen om naar een winkel te gaan en de batterijen urenlang laten rusten, langer mee dan gedacht op basis van laboratoriumtests."

De onderzoekers gingen aan de slag met vier zogeheten ontladingsprofielen, van de standaardmanier met constante ontlading tot dynamische ontlading op basis van echte rijgegevens. Na 92 lithium-ion accupakketten meer dan twee jaar lang te hebben getest, blijkt dat de batterijen die realistisch rijgedrag ondergaan, de langste levensduur hebben.

Snel optrekken is juist goed

Om te achterhalen welke factoren bijdragen aan de onverwacht lange levensduur, werd een supercomputer losgelaten op de gegevens die het team heeft verzameld. Die signaleerde een verband tussen snel optrekken en langzamere degradatie van de batterij. Dit staat haaks op wat batterijonderzoekers, waaronder het team van dit onderzoek, altijd dachten, dat acceleratiepieken slecht zijn voor EV-batterijen.

Want hard op het stroompedaal stampen versnelt het verouderingsproces niet, het vertraagt het juist. Dat betekent dat jij niet de enige bent die een opkikker krijgt wanneer je andere weggebruikers te snel af bent bij de verkeerslichten. De batterij van je elektrische auto voelt zich er ook kiplekker bij.