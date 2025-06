Dit zijn de de beste (en slechtste) vakantielanden voor elektrische auto’s

Nieuws

Nederland staat bekend om zijn uitstekende laadinfrastructuur voor EV's, maar hoe zit dat in de rest van Europa? Als je met je elektrische auto op vakantie gaat, welke landen zijn dan het meest geschikt? En welke kun je beter mijden?

Een onderzoek van wegenvignetten.nl toont aan welke Europese landen het meest geschikt zijn voor elektrische auto’s. Op basis van cijfers van de European Alternative Fuels Observatory is gekeken hoeveel snelladers je gemiddeld tegenkomt per 300 kilometer. De focus ligt op populaire vakantie- en doorreislanden in Europa. Scrol naar beneden voor de overzichtskaart.

Let wel: het onderzoek houdt geen rekening met het aantal laadpunten per locatie of hoe gelijkmatig de laadpalen over een land zijn verspreid. De cijfers geven dus een indicatie, geen compleet beeld.





De koplopers onder de EV-landen

Noorwegen is zoals bekend een walhalla voor elektrische rijders. Gemiddeld kom je daar 31 snelladers tegen per 300 kilometer. Toch scoort Luxemburg nóg hoger met 35 snelladers. Gezien de geringe oppervlakte van het land komt het natuurlijk ook iets gemakkelijker aan een hoge laadpaaldichtheid.

Denemarken heeft 22 snelladers per 300 kilometer en is daarmee ook geschikt om met je EV doorheen te rijden. Een opvallende uitblinker is Bulgarije, dat liefst 17 snelladers per 300 kilometer telt. Ook Oostenrijk doet het goed met 15 DC-laders.

Top 5 landen met de meeste snelladers:

Luxemburg – 35 snelladers per 300 km Noorwegen – 31 snelladers per 300 km Denemarken – 22 snelladers per 300 km Bulgarije – 17 snelladers per 300 km Oostenrijk – 15 snelladers per 300 km

Populaire vakantielanden: zo scoren ze

En hoe zit het met de populaire vakantiebestemmingen met de auto? Duitsland komt goed uit het onderzoek en biedt gemiddeld 13 snelladers per 300 kilometer. In Frankrijk ligt dit met 8 laders al een stuk lager, en in Italië (6 laders) en Spanje (4 laders) lijken elektrische auto’s nog helemaal niet zo ingeburgerd.

Slechte EV-landen

Hongarije is een van de slechtste vakantielanden met je elektrische auto: in het land vind je gemiddeld maar één DC-lader per 300 kilometer. Ook Polen, Ierland, Letland, Estland en Griekenland (allemaal 2 laders per 300 km) scoren zwaar onder de maat.

Hoe zit het met AC-laders?

Zodra je op je vakantiebestemming bent aangekomen, verandert je laadbehoefte. Voor het opladen tijdens een langere stop of overnachting is een reguliere (AC) laadpaal vaak goedkoper en praktischer.

Nederland is hierin absolute koploper, met gemiddeld 12,6 AC-laders per 10 kilometer. Luxemburg volgt op gepaste afstand met 8 laders. In landen als Duitsland, Frankrijk en Italië zijn het er minder dan 2 per 10 kilometer. En in Spanje, Polen, Tsjechië en Kroatië moet je soms zelfs meer dan tien kilometer rijden voor een AC-laadpunt.

Bekijk de kaart hieronder voor een volledig overzicht van de situatie wat betreft AC-laders in Europa.