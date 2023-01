Aankooptips Kia Niro (2016-2022) - problemen, uitvoeringen, prijzen

Met drie (semi-)elektrische aandrijflijnen is de Kia Niro geknipt voor Nederland. In 2020 en 2021 werd hij dan ook de nummer 1 van de autohitlijst. Inmiddels is de Niro ook volop als occasion te koop. Is-ie een investering van minstens 16.000 euro waard?

Van 2016 en tot en met 2022 heeft Kia ruim 51.000 nieuwe Niro’s in Nederland verkocht. Onder zakelijke rijders was vooral de volledig elektrische versie, de Kia e-Niro, erg populair. Onder particuliere kopers deed met name de Kia Niro Hybride het goed. De Kia Niro PHEV (stekkerhybride) is het minst verkocht. Gezien de meerprijs van zo’n 8000 euro ten opzichte van de gewone Niro Hybrid, vinden we dat niet zo vreemd. Veel voormalige lease-Niro’s druppelen nu Marktplaats.nl op. Daarnaast verruilen steeds meer particulieren hun ‘oude’ Kia Niro voor het nieuwe model dat in 2022 op de markt kwam. Ondanks de toevloed aan , blijven de prijzen stevig.



Dat de Kia Niro een populaire occasion is, begrijpen we goed. De auto is zuinig, maar hij biedt ook veel ruimte aan passagiers en bagage. Daarbaast is de Kia Niro comfortabel, laat hij zich prettig bedienen en is de uitrusting meer dan in orde.

Welke uitvoering van de Kia Niro moet je hebben?



De Kia Niro werd geïntroduceerd als hybride met een gecombineerd vermogen van 141 pk. In 2018 volgt de Niro Plug-in Hybrid, waarvoor Kia hetzelfde vermogen opgeeft. Maar dankzij de hulp van een flinke elektromotor heeft de PHEV geen 11,5, maar slechts 10,8 seconden nodig om vanuit stilstand naar 100 km/h te sprinten. Ook met zijn topsnelheid van 172 km/h troeft de plug-in hybride de stekkerloze versie af (162 km/h).



Actieradius elektrische Kia Niro



Als volledig elektrische auto, werd de vorige Kia Niro geleverd met twee accupakketten. De versie met 64 kWh en 204 pk (vanaf 2019) kreeg in 2021 gezelschap van een 136 pk sterke variant met 39 kWh aan batterijen. De krachtigste versie doet er maar 7,8 tellen over om van 0 naar 100 km/h te sprinten. Zijn bescheidener broertje heeft daar een modale 9,8 seconden voor nodig. Belangrijker is het verschil in actieradius. Met de grote accu komt de Kia e-Niro in de praktijk zo’n 370 kilometer ver. De elektrische Niro met 39 kWh in zijn buik moet al na ongeveer 275 kilometer aan de laadpaal.

Wat zit er allemaal op en aan de Kia Niro?



De basisuitrusting van de Kia (e-)Niro heet ComfortLine. Die omvat alles wat de moderne automobilist eist: 16-inch lichtmetalen wielen, klimaatregeling, elektrisch bedien- en verwarmbare spiegels en cruisecontrol. De DynamicLine voegt hier onder meer een achteruitrijcamera, adaptieve cruisecontrol en parkeersensoren aan toe. Ultieme luxe vind je aan boord van de DynamicPlusLine en de ExecutiveLine. Ze trakteren op grotere lichtmetalen wielen, leren bekleding, stoelverwarming en stuurverwarming.

Welke wijzigingen kreeg de Kia Niro bij de facelift in 2019?



In 2019 kreeg de Kia Niro een facelift. Die herken je aan de pijlvormige dagrijverlichting onder in de voorbumper, de vernieuwde grille van de niet-elektrische versies, gewijzigde achterlichten en nieuwe lichtmetalen wielen. Aan de binnenkant trakteert de vernieuwde Niro je op een strakker dashboard en een verbeterd infotainmentsysteem met een groter scherm.

Garantie tweedehands Kia Niro

Kia hanteert een garantietermijn van 7 jaar. De eerste drie jaar zonder kilometerbeperking, daarna geldt een bovengrens van 150.000 kilometer. Let wel, deze garantie geldt alleen als de auto aantoonbaar volgens fabrieksvoorschrift is onderhouden. Of dat het geval is, kan de Kia-dealer je aan de hand van het kenteken en/of chassisnummer vertellen. Voor auto’s die nieuw niet in Nederland zijn afgeleverd, zet Kia een streep door de fabrieksgarantie. Reken je dus niet rijk met voordelige importauto’s.



Problemen Kia Niro



Volgens de ANWB en de Consumentenbond is de Kia Niro een zeer betrouwbare auto. Van vroege Niro’s zijn wel meldingen bekend over koelvloeistofverlies en defecten aan de EGR-klep. Maar die problemen zouden onderhand verholpen moeten zijn. Een punt van aandacht dat de ANWB noemt, betreft de (stekker)hybrides. Daarbij kan de interfacemodule van de hoogspanningsaccu een storing geven. In dat geval lukt het niet om de auto te starten en blijft het signaal READY in het instrumentarium uit. Bij dealeronderhouden Niro’s is dit probleem middels een werkplaatsactie verholpen. Andere structurele problemen met de Kia Niro zijn ons niet bekend.

Prijzen tweedehands Kia Niro



Zeker gezien de basisprijs van de Kia Niro Hybrid in 2016 (25.995 euro), zijn de occasionprijzen best stevig te noemen. De ‘oudjes’ onder de Niro’s kun je op de kop tikken voor 16.000 tot 18.000 euro. Dat zijn in alle gevallen hybrides zonder stekker, met een kilometerstand van om en nabij de 150.000 kilometer - de stand waarbij de fabrieksgarantie verloopt. Wil je een hybride met maximaal een ton op de teller, dan kun je terecht vanaf 18.000 euro.



Naarmate de auto’s jonger worden en een luxere uitvoering hebben, gaat de prijs steeds verder ­richting 23 mille. Reken voor een gefacelifte Kia Niro op minimaal 24.500 euro. Van de ruim 400 Niro’s op Marktplaats.nl had nog geen 10 procent de plug-in hybride-aandrijflijn. De vanafprijzen bewegen zich rond de 26.000 à 27.000 euro.



Wat kost een gebruikte volledig elektrische Kia Niro?



De goedkoopste volledig elektrische Kia Niro die we op Marktplaats.nl konden vinden, kostte 32.900 euro. Hij was van 2019 en had 149.000 kilometer ervaring. Kia's e-Niro met minder rondjes om de aarde zijn te koop vanaf ongeveer 35.500 euro. Laat je niet verleiden tot het betalen van een meerprijs voor andere vormen van garantie als de auto nog ruimschoots binnen de zevenjarige fabrieksgarantie valt. Dat is weggegooid geld. Wil je in 2023 gebruikmaken van de aanschafsubsidie voor gebruikte elektrische auto’s (SEPP) à 2000 euro? Dan mag het voorwerp van je elektroliefde nieuw niet meer hebben gekost dan 45.000 euro. Op onder meer www.finnik.nl kun je de exacte nieuwprijs achterhalen.