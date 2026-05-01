Elektrische occasion rukt op: marktaandeel in één jaar verdubbeld

Wie een tweedehands auto zoekt, kiest steeds vaker elektrisch. In april werden bijna 14.000 gebruikte EV's verkocht, terwijl de rest van de occasionmarkt juist terugliep.

Het marktaandeel van elektrische occasions verdubbelde in een jaar tijd, van 4,1 naar 8,1 procent. BOVAG en datapartner RDC zien daarin de hand van de gestegen brandstofprijzen. Ben je klaar met die stijgende prijzen, dan is een gebruikte EV daarmee een steeds logischer keuze.

De populairste EV's op de tweedehandsmarkt in april

Positie Model Verkopen Marktaandeel 1 Volkswagen ID.3 706 5,1% 2 Tesla Model 3 677 4,9% 3 Kia Niro 633 4,6% 4 Peugeot 208 493 3,6% 5 Hyundai Kona 490 3,6% 6 Volvo XC40 446 3,2% 7 Volkswagen ID.4 443 3,2% 8 Polestar 2 423 3,1% 9 Škoda Enyaq 410 3,0% 10 Audi Q4 e-tron 376 2,7%

Volkswagen en Tesla aan kop

De Volkswagen ID.3 was in april de bestverkochte elektrische occasion, gevolgd door de Tesla Model 3 en de Kia Niro. Opvallende stijger in de top tien is de Peugeot e-208, die met bijna 500 verkopen laat zien dat ook kleinere EV's hun weg naar de tweedehandsmarkt vinden.

Nederland verliest nog altijd EV's aan het buitenland

Nederland importeerde in april twee keer zoveel gebruikte EV's als een jaar eerder, terwijl de export juist terugliep. Er vertrekken nog altijd meer EV's naar het buitenland dan er binnenkomen, maar het verschil wordt kleiner. Of die trend doorzet, hangt mede af van hoe de brandstofprijzen zich de komende maanden ontwikkelen.