Elektrische occasion rukt op: marktaandeel in één jaar verdubbeld

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Elektrische occasion rukt op: marktaandeel in één jaar verdubbeld

Wie een tweedehands auto zoekt, kiest steeds vaker elektrisch. In april werden bijna 14.000 gebruikte EV's verkocht, terwijl de rest van de occasionmarkt juist terugliep.

Het marktaandeel van elektrische occasions verdubbelde in een jaar tijd, van 4,1 naar 8,1 procent. BOVAG en datapartner RDC zien daarin de hand van de gestegen brandstofprijzen. Ben je klaar met die stijgende prijzen, dan is een gebruikte EV daarmee een steeds logischer keuze.

Lees ook Terwijl de brandstofprijs door het dak gaat, rijd je spotgoedkoop in deze geliefde EV Terwijl de brandstofprijs door het dak gaat, rijd je spotgoedkoop in deze geliefde EV

De populairste EV's op de tweedehandsmarkt in april

Tip
Ontdek de Tiguan plug-in hybride
Ontdek de Tiguan plug-in hybride

De perfecte mix tussen kracht en comfort. Met de Volkswagen Tiguan rijd je zorgeloos naar je favoriete bestemming.

Bekijk meer
Positie Model Verkopen Marktaandeel
1 Volkswagen ID.3 706 5,1%
2 Tesla Model 3 677 4,9%
3 Kia Niro 633 4,6%
4 Peugeot 208 493 3,6%
5 Hyundai Kona 490 3,6%
6 Volvo XC40 446 3,2%
7 Volkswagen ID.4 443 3,2%
8 Polestar 2 423 3,1%
9 Škoda Enyaq 410 3,0%
10 Audi Q4 e-tron 376 2,7%
Elektrische occasion rukt op: marktaandeel in één jaar verdubbeld
Elektrische occasion rukt op: marktaandeel in één jaar verdubbeld
Elektrische occasion rukt op: marktaandeel in één jaar verdubbeld

Volkswagen en Tesla aan kop

De Volkswagen ID.3 was in april de bestverkochte elektrische occasion, gevolgd door de Tesla Model 3 en de Kia Niro. Opvallende stijger in de top tien is de Peugeot e-208, die met bijna 500 verkopen laat zien dat ook kleinere EV's hun weg naar de tweedehandsmarkt vinden.

Nederland verliest nog altijd EV's aan het buitenland

Nederland importeerde in april twee keer zoveel gebruikte EV's als een jaar eerder, terwijl de export juist terugliep. Er vertrekken nog altijd meer EV's naar het buitenland dan er binnenkomen, maar het verschil wordt kleiner. Of die trend doorzet, hangt mede af van hoe de brandstofprijzen zich de komende maanden ontwikkelen.

Lees ook Nooit meer duur tanken! In deze elektrische auto rijd je al vanaf 289 euro Nooit meer duur tanken! In deze elektrische auto rijd je al vanaf 289 euro
Tip
Ontdek de Tiguan plug-in hybride
Ontdek de Tiguan plug-in hybride

De perfecte mix tussen kracht en comfort. Met de Volkswagen Tiguan rijd je zorgeloos naar je favoriete bestemming.

Bekijk meer
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Grote klasse!
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact