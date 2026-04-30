Terwijl de brandstofprijs door het dak gaat, rijd je spotgoedkoop in deze geliefde EV

Nieuws

De oorlog in Iran en alle perikelen rondom de straat van Hormuz die daarbij horen, hebben gezorgd voor torenhoge brandstofprijzen. Daarom kijken veel mensen nu naar een alternatief, zoals bijvoorbeeld elektrisch rijden. De goedkoopste manier om dit te doen is private lease. Je kan bijvoorbeeld al vanaf 349 euro in de leuke Renault Twingo rijden!

De Renault Twingo is erg voordelig te leasen: al vanaf 349 euro per maand kun je het model via Renault zelf rijden. Wil je liever de wat luxere uitvoering? Dan kies je voor de 'Techno' vanaf 369 euro. Ben je er nog niet helemaal uit? We laten je de technische specificaties van de Renault zien en tonen enkele goede en mindere punten van de auto. Zo weet jij snel of de Twingo iets voor jou is.

Renault Twingo private lease bij Renault

Renault Twingo Evolution - vanaf 349 euro

Renault Twingo Techno - vanaf 369 euro

De beste Twingo-deal vind je bij Renault



Over de Renault Twingo

De nieuwe Renault Twingo is een moderne vertaling van de allereerste Twingo uit de jaren 90. Zijn retrodesign is in ieder geval al erg geslaagd, en ook de prijs maakt de EV interessant. Bij Renault vind je de Twingo namelijk al vanaf 349 euro per maand.

Zijn er nog meer voordelen te ontdekken aan de Twingo, en heeft de Renault ook mindere kanten? We beschrijven het voor je hieronder.

Pluspunten Minpunten + Zuinige aandrijflijn - Voor een EV niet zo krachtig (82 pk) + Leuk retrodesign - Actieradius (262 km) redelijk beperkt + Rijk uitgerust vanaf basismodel - Maximaal snellaadvermogen (50 kW)

Goedkoop in de Renault Twingo rijden

Renault Twingo uitrusting

Evolution

De Renault Twingo E-Tech Electric is er vanaf de basisversie al opvallend compleet. Dit instapniveau heet ‘Evolution’ en beschikt standaard over zaken als cruise control, parkeersensoren achter, LED-verlichting rondom, airconditioning, elektrische ramen voor, lane departure warning en een 7 inch digitaal instrumentencluster. Ook het openR link-infotainmentsysteem met een 10,1 inch touchscreen, draadloze Apple CarPlay en Android Auto en een 11 kW boordlader zijn standaard aanwezig.

Techno

Wie meer luxe en assistentiesystemen wil, kiest voor de uitvoering ‘Techno’. Die voegt onder meer adaptive cruise control, climate control, een achteruitrijcamera, privacy glass, elektrisch inklapbare spiegels en een uitgebreider infotainmentsysteem met Google-integratie toe.

De Renault Twingo wordt uitsluitend als volledig elektrische E-Tech geleverd. Benieuwd naar de exacte specificaties en prijzen? Die vind je hieronder.

Specificaties

Uitvoering Urban Range Vermogen 82 pk Koppel 175 Nm 0-100 sprint 12,1 s Accusoort LFP Accucapaciteit 27,5 kWh Gemiddeld verbruik (WLTP) 13 kWh/100 km WLTP-actieradius 262 km Laadvermogen 11 kW Laadtijd (20–80%) 3 u 43 min Snellaadvermogen 100 kW Snellaadtijd (10–80%) 30 min

Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.

