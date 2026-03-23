TEST: Waarom we blij zijn dat deze EV geen typische Chinees is

Chinese auto’s moeten het vaak van hun lage prijs hebben, maar dat is bij de nieuwe MG S6 niet het geval. Sterker nog: de elektrische SUV is duurder dan zijn concurrenten. Als de S6 niet goedkoop is, waar wil MG potentiële klanten dan mee overtuigen?

Toen ik als student het oude Samsung-toestel van mijn vader definitief in gruzelementen had laten vallen, besloot ik voor mijn volgende telefoon te kiezen voor een Xiaomi. Die kostte namelijk maar 200 euro, en had toch vergelijkbare of zelfs betere specificaties dan telefoons van Samsung, Google of Sony die minstens drie tot vier keer zo duur waren.

Hoewel ik - nu ik ouder en wijzer ben - niet dezelfde keuze zou maken (bijvoorbeeld vanwege de privacy), blijft het Chinese prijsargument vaak sterk. Dat geldt voor telefoons, maar ook zeker voor auto’s. Zie als consument maar eens nee te zeggen tegen een auto die op papier hetzelfde levert, maar dan voor duizenden euro’s minder.

MG S6 prijs valt tegen

Toen Chinese auto’s net in Nederland waren, moesten zij het inderdaad van hun lage prijs hebben. Een goed voorbeeld is de MG ZS, een voorloper van de MG S6 EV. Hij kwam in 2019 naar Nederland en was destijds te bestellen vanaf 30 mille. Dankzij kortingen en subsidies daalde dat bedrag zelfs tot zo'n 23.000 euro. Een scherpe prijs voor een elektrische SUV.

Hoe anders is de situatie nu met de MG S6. De prijs is namelijk helemaal niet zo scherp. De vanafprijs (45.750 euro) ligt zelfs hoger dan die van de Skoda Enyaq (42.990 euro) en de Volkswagen ID.4 (39.990 euro), de twee concurrenten die de Chinezen scherp in het vizier hebben. Toch hoeven de verkopers van MG niet met hun mond vol tanden te staan wanneer een klant vraagt waartoe de S6 op aarde is.

Geen opties nodig

De mooie materialen die je tegenkomt in het interieur zijn bijvoorbeeld een goede reden om toch voor de S6 te kiezen. Alles wat je aanraakt is zacht. Zelfs voor de oppervlakken onder heupniveau heeft MG niet geshopt bij Temu, Aliexpress of Alibaba. Nog een groot pluspunt: de rij fysieke knoppen die je onder het centrale touchscreen van 12,8 inch vindt. Met deze prettige knoppen bedien je het volume en de klimaatregeling. Zo zien we het graag.

Een ander verkoopargument is de overdadige ruimte. Op de achterbank zit je als een vorst. Een middentunnel ontbreekt, dus drie volwassenen kunnen hun voeten kwijt. Ook de bagageruimte is fors. Samen met de frunk van 102 liter heb je in totaal de beschikking over maar liefst 674 liter. Als je de achterbank naar beneden klapt, groeit de laadruimte tot maar liefst 1910 liter. Daarmee verslaat de MG de Enyaq (585 tot 1710 liter) en de ID.4 (543 tot 1575 liter) ruimschoots.

Maar dan hebben we nog niet eens het grootste pluspunt van de elektrische SUV belicht: de standaarduitrusting is uitgebreid. MG levert de S6 standaard met 20-inch lichtmetaal, een panoramadak, een 360-gradencamera, een head-up display (een primeur voor MG), 11 luidsprekers en een warmtepomp.

Als je datzelfde wensenlijstje voorlegt aan de Skoda- of Volkswagen-verkoper, tellen ze zonder pardon duizenden euro’s bij het eindbedrag van je offerte. Voor de warmtepomp alleen durven beide merken bijvoorbeeld meer dan 1000 euro te vragen. Bij MG hoef je alleen je favoriete kleur te kiezen. Goudkleurig is standaard en de andere kleuren kosten 650 euro extra.

Strikt genomen is de lakkleur niet de enige keuze die je moet maken, je moet ook nog de knoop doorhakken over de aandrijflijn. Wordt het de achterwielaangedreven Long Range met 244 pk, 350 Nm koppel en 530 kilometer range, of de vierwielaangedreven Dual Motor met 361 pk, 540 Nm en 485 kilometer?

Hulpsystemen: goed nieuws

Na het instappen in de S6 Dual Motor, vergeet ik helemaal te kijken naar de ‘hulpsystemen’. En dat heb ik geweten ook. Niet lang na vertrek begint de S6 met piepen en houdt hij ook niet meer op. Dat is gelukkig te verhelpen door in het MG Pilot-menu alle schuifjes naar links te zetten. Veel Chinese auto's blijven ook bij het uitzetten van de systemen piepen, maar bij de S6 betekent uit ook écht uit.

Er is meer goed nieuws. Je kunt je favoriete instellingen (die van ons laten zich raden) onder een sneltoets zetten. Hiermee kun je na het starten van de auto met één druk op die knop teruggaan naar die instellingen. Zo hoef je niet elke keer op alle schuifjes te drukken. Een fysieke knop was nog fijner geweest, Renault en Dacia doen dat ook, maar dit is al prettig.

Hoe rijdt-ie?

De MG S6 is erg prettig geveerd is en rijdt comfortabel. Het is opvallend stil aan boord en ook het stuurgedrag valt in de smaak: licht, maar met gevoel. Wat op een minder positieve manier opvalt is de enorme ‘middentunnel’ voorin. Die zorgt voor een cockpitachtige uitstraling, maar het gaat wel ten koste van de ruimtelijkheid. Al snel ben je onbewust aan het knietjevrijen met het grote paneel.

Dan over de elektrische prestaties. We meten een verbruik van 20 kWh/100 km. Rijd je een volle batterij van 77 kWh helemaal leeg, dan kom je 385 kilometer ver. Dat is 100 kilometer minder dan de fabrieksopgave. Als je de batterij dan weer vol wilt laden, blijkt de S6 geen snelle jongen is: de SUV laadt met maximaal 144 kW. Dat is een beetje ondermaats. Het kost je 38 minuten om de batterijlading van 10 naar 80 procent te krijgen via een DC-lader.

Tot slot: MG spreekt zelf van een ‘premium geluidssysteem’, maar ik heb in tijden niet zulke vlakke, fletse en schelle tonen uit autospeakers horen komen. Begrijp me niet verkeerd, bij een gemiddeld popnummer met het volume op standje wachtkamer zul je daar niet veel merken. Maar als je wat meer uitgesproken genres afspeelt, kom je van een kouwe kermis thuis.

Uitvoeringen

De MG S6 EV is al te bestellen bij de Nederlandse dealers. De Luxury Long Range heeft een vanafprijs van 45.750 euro. Daarboven staat de vierwielaangedreven Luxury Dual Motor, die 48.750 euro kost. Zoals we eerder al aangaven zit daar op de metallic kleuren (650 euro) na geen optielijst meer bij.

Conclusie

Mijn track record met Chinese auto’s is niet best: altijd zit ik te worstelen met de rijhulpsystemen, en van enig gevoel tijdens het rijden is geen sprake. Daarom heeft de MG S6 mij verrast met zijn rijeigenschappen. De auto is stil en comfortabel en stuurt ook prima. Bovendien is-ie ruim. Het design is nogal dertien-in-een-dozijn en roept weinig emotie op, maar dat is voor veel consumenten niet zo relevant. Die willen gewoon veel waar voor hun geld.