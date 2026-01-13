Deze elektrische SUV slaat Skoda Enyaq om de oren met zijn ruimte en luxe

Nieuws

Met een basisprijs van 45.750 euro is de nieuwe MG S6 EV bepaald niet goedkoop. Maar in vergelijking met de populaire Skoda Enyaq krijg je véél meer waar voor je geld.

De S6 EV is de nieuwe grote elektrische van MG. Hij zal geen prijzen winnen met zijn actieradius van 530 kilometer (77 kWh) of de laadtijd van 38 minuten (144 kW), want daar zet de Skoda Enyaq maar liefst 579 kilometer en 28 minuten tegenover.

MG vraagt minimaal 45.750 euro voor de S6 EV en dat is nogal stevig, als je weet dat zo’n ruime en bewezen Enyaq voor 45.990 euro op je oprit staat. Maar dan komen de pluspunten ...

Ruimer en luxer dan Skoda Enyaq

Er is hoop voor MG. Want je krijgt véél meer waar voor je geld. Om te beginnen vernedert de 4,71 meter lange S6 EV de kofferbak van de 5 centimeter kortere Skoda Enyaq. De Skoda biedt namelijk 585 tot 1710 liter bagageruimte en de MG zet daar 674 tot 1910 liter tegenover. Dat is dankzij de hulp van een 124 liter grote frunk.

Dan is er de luxe uitrusting. MG geeft de ‘instapversie’ een veelbelovende naam: Luxury Long Range 77 kWh. En dat is volkomen terecht als je ziet wat-ie allemaal standaard aan boord heeft: 20-inch lichtmetaal, een panoramadak, een head-up display, een 360-gradencamera, 11 luidsprekers en een warmtepomp.

Bij Skoda zijn deze luxezaken wel leverbaar, máár je moet keer op keer je portemonnee trekken. Echt waar: de Enyaq van 45.990 euro heeft niet één van deze lekkernijen standaard aan boord – alles kost extra. Skoda durft zelfs 1090 euro in rekening te brengen voor de warmtepomp.

MG kent geen genade en overtreft de Skoda ook op andere gebieden. Zo heeft S6 EV een hogere topsnelheid (200 vs. 180 km/h), een hoger trekgewicht (1500 vs. 1000 kg) én meer garantie (7 versus 2 jaar).

Conclusie

Het klinkt misschien alsof je de MG 6S EV blind moet bestellen, maar de belangrijkste vraag is nog niet beantwoord: hoe rijdt-ie? De voortekenen zijn goed, want hij heeft achterwielaandrijving. Maar bij elektrische SUV's uit China weet je maar nooit hoe de besturing aanvoelt en hoe welwillend de rijhulpsystemen zijn (lees: hoe erg piepen de piepjes).

Over twee weken gaan we het zelf ervaren. Half februari staat MG's Enyaq-pester in de showroom.