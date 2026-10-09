Deze elektrische Volkswagen is na zijn facelift amper te herkennen

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De Volkswagen ID.4 is op zoveel punten aangepast dat 'metamorfose' een passender begrip is dan 'facelift'. Zelfs zijn naam is veranderd, hij gaat nu door het leven als ID. Tiguan.

Als er ooit een koffietafelboek uitkomt over Volkswagens grootste EV-successen, zullen de ID.4 en ID.5 waarschijnlijk niet op de cover komen. De ID.4 (2020) had nog de last van de softwareproblemen waarmee elektrische Volkswagens in het begin te kampen hadden. Toen de ID.5 in 2022 volgde, was dit probleem goeddeels opgelost. Maar de coupéversie werd nooit een verkoopsucces. De ID.4 deed het vooral in Europa prima, maar miste toch die typische Volkswagen-vertrouwdheid.

Dat heeft Volkswagen nu rechtgezet met een enorme facelift. Eigenlijk dekt 'metamorfose' de lading beter, want zowel het uiterlijk als het interieur werd compleet veranderd. De naam is vertrouwd: ID. Tiguan. Hij volgt zowel de ID.4 als de ID.5 op.

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Achterwielaandrijving



Onderhuids is de ID. Tiguan nog 'gewoon' een ID.4. Dat betekent dat-ie achterwielaandrijving heeft en dat de elektromotor achterin ligt. Hij staat gewoon op het MEB-platform en niet op het onderstel van de benzine-Tiguan. Motorisch blijft alles grotendeels hetzelfde, je kunt kiezen voor 190 pk, 286 pk of 299 pk. In het laatste geval krijg je standaard vierwielaandrijving. Vooralsnog keert de snelle GTX (340 pk) niet terug.

Knipoog naar Golf IV

Uiterlijk zie je nauwelijks meer ID.4-kenmerken en kruipt de ID. Tiguan meer naar zijn benzineneef toe. Binnenin heeft Volkswagen een reeks missers rechtgezet. In de ID.4 werd gemopperd op het Volkswagen-onwaardige goedkope plastic, maar voor de ID. Tiguan werden weer mooie materialen ingekocht.

Ook keren de fysieke knoppen terug in het dashboard. Net als bij de ID. Polo speelt Volkswagen slim in op de retromode die veel Europese automerken in z'n greep heeft. In de ID. Tiguan wordt teruggegrepen naar het instrumentarium van de Volkswagen Golf IV, met z'n blauwe wijzerplaten. Uiteraard is het niet meer analoog, maar wij kunnen deze digitale fopperij wel waarderen. Volkswagen hoopt verwende kopers te verleiden met stoelmassage, stoelverwarming achterin en een groot display van 12 inch voor de neus van de passagier, waarop hij films en TouTube-video's kan kijken.

VW ID. Tiguan trekgewicht

De ID. Tiguan is 8 centimeter langer dan de gewone Volkswagen Tiguan, maar je kunt minder bagage kwijt vanwege de elektromotor die kostbare ruimte opslokt. Er past 534 liter achter in de ID. Tiguan, de benzine-Tiguan komt tot 652 liter (eTSI). Toch heeft de Volkswagen-verkoper een truc achter de hand: als hij de motorkap opent, kan hij potentiële klanten triomfantelijk een frunk van 32 liter laten zien. Ook caravanrijders hoeven niet teleurgesteld rechtsomkeert te maken, want de ID. Tiguan mag een aanhanger trekken van maximaal 2000 kilo. Hij komt begin volgend jaar op de markt, we weten nog geen prijzen.