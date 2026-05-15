De leukste elektrische Volkswagen is hier - 50 jaar na de eerste Golf GTI

Volkswagen presenteert de eerste volledig elektrische GTI. De Volkswagen ID. Polo GTI verschijnt precies 50 jaar na de eerste Golf GTI en combineert 226 pk met voorwielaandrijving, een elektronisch sperdifferentieel en een uitgesproken GTI-karakter.

De ID. Polo GTI staat op het nieuwe MEB+-platform en wordt aangedreven door een elektromotor op de vooras met 226 pk en 290 Nm koppel. Daarmee sprint de elektrische hot hatch in 6,8 seconden van 0 naar 100 km/h. De topsnelheid ligt op 175 km/h, maar daarmee haal je de beloofde range van 424 kilometer niet ...

Sperdifferentieel en speciale GTI modus

Volkswagen benadrukt dat de ID. Polo GTI ondanks zijn elektrische aandrijflijn als een ‘echte GTI’ moet aanvoelen. Daarom krijgt het model standaard een elektronisch geregeld sperdifferentieel, progressieve besturing en adaptieve DCC-dempers. Via een speciale GTI-modus worden alle systemen in een extra sportieve stand gezet. Daarbij veranderen ook de graphics in het digitale instrumentarium en de sfeerverlichting naar een specifiek GTI-thema.

De compacte sportieveling beschikt over een 52 kWh-accu met een verwachte WLTP-actieradius van 424 kilometer. Snelladen kan met maximaal 105 kW, waarmee laden van 10 naar 80 procent volgens Volkswagen ongeveer 24 minuten duurt.

Geinige GTI details

Ook visueel grijpt Volkswagen nadrukkelijk terug op klassieke GTI-elementen. Zo loopt de kenmerkende rode strip over de volledige breedte van de neus en zijn er sportieve details als honingraatstructuren, een uitgesproken diffuser en specifieke 19-inch lichtmetalen wielen. De proporties moeten bovendien doen denken aan de eerste Golf GTI uit 1976.

Binnenin domineren rood en zwart. De sportstoelen zijn bekleed met een moderne interpretatie van het klassieke Schotse ruitpatroon, genaamd ‘Superclark’. Opvallend is ook de retro-weergave van het digitale instrumentarium, waarbij de cockpit eruitziet als die van een klassieke Golf I GTI. Zelfs de muziekweergave krijgt dan de vorm van een cassettebandje.

Kan ook masseren

Ondanks zijn compacte buitenmaten, biedt de ID. Polo GTI volgens Volkswagen meer binnenruimte dan de huidige Polo GTI. De bagageruimte groeit naar 441 liter en met neergeklapte achterbank zelfs tot 1243 liter.

Optioneel levert Volkswagen onder meer elektrisch verstelbare sportstoelen met massagefunctie, een Harman Kardon-audiosysteem en een panoramadak. Ook nieuwe assistentiesystemen maken hun opwachting, waaronder Connected Travel Assist met verkeerslichtherkenning. Daarbij kan de auto zelfstandig afremmen voor een rood verkeerslicht.

De voorverkoop van de Volkswagen ID. Polo GTI start medio oktober 2026. Nederlandse prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.