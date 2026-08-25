Waarom rijden in een Renault plotseling véél goedkoper is

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Waarom rijden in een Renault ineens véél goedkoper is geworden

Auto's worden steeds duurder. Er zijn bijna geen modellen meer over die je voor minder dan 20.000 euro koopt. Gelukkig is er een manier om veel goedkoper te kunnen autorijden. Zeker als je een Renault rijdt!

Private lease zorgt voor gemak tijdens het autorijden, omdat je één vast maandbedrag betaalt waarin vrijwel alle autokosten al zitten. Zaken als afschrijving, onderhoud en verzekering zijn dus geregeld, waardoor jij je daar geen zorgen over hoeft te maken. Het enige waar je nog zelf voor opdraait, zijn de kosten voor brandstof of elektriciteit. Zo kun je onbezorgd de weg op.

Omdat Renault is aangesloten bij Auto Review private lease, kun je nu voor erg scherpe maandtarieven in een Renault rijden. Benieuwd naar de prijzen? Je vindt een overzicht van alle modellen hieronder. 

Voor een vast maandbedrag in een Renault rijden

Speciale editie
NIEUW! Classics
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148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers

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Private lease bij Renault

Elektrisch

Waarom rijden in een Renault ineens véél goedkoper is geworden
Waarom rijden in een Renault ineens véél goedkoper is geworden
Waarom rijden in een Renault ineens véél goedkoper is geworden

Hybride

Waarom rijden in een Renault ineens véél goedkoper is geworden
Waarom rijden in een Renault ineens véél goedkoper is geworden
Waarom rijden in een Renault ineens véél goedkoper is geworden

Benzine

Waarom rijden in een Renault ineens véél goedkoper is geworden
Waarom rijden in een Renault ineens véél goedkoper is geworden

Mild-hybrid

Waarom rijden in een Renault ineens véél goedkoper is geworden
Waarom rijden in een Renault ineens véél goedkoper is geworden

Plug-in hybrid

Waarom rijden in een Renault ineens véél goedkoper is geworden
Waarom rijden in een Renault ineens véél goedkoper is geworden
Waarom rijden in een Renault ineens véél goedkoper is geworden

Voor een vast maandbedrag in een Renault rijden

Speciale editie
NIEUW! Classics
NIEUW! Classics

148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers

Bestel hier
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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