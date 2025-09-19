Leukste EV van nu is stiekem heel betaalbaar (en heeft geen lichtmetaal)

Nieuws

Geen Ferrari, geen Porsche, niets Chinees. En geen dikke Duitser. De leukste, coolste én een van de meest populaire auto's van het moment is elektrisch en komt uit Frankrijk. Wij zijn verliefd op de Renault 5 en met private lease is hij stiekem heel betaalbaar.

Renault 5, de Mini Cooper van 2025

Renault slaat de spijker op zijn kop met de nieuwe Renault 5. Met de retro-looks van de oude 5 zet het merk een heel leuke auto op de weg. Of het nu komt doordat de 5 vooral in opvallende kleuren wordt besteld, of doordat er echt enorm veel verkocht worden, de Nederlandse wegen lijken er al vol mee te raken.

Dat zit ‘m echt niet alleen in het prettige voorkomen en de leuke kleurtjes die te bestellen zijn. De Renault 5 is alleen volledig elektrisch leverbaar en elektrische auto’s in het compacte segment worden snel populair. En als je dan kijkt naar de maandprijs wanneer je ‘m rijdt via private lease, dan begrijp je waarom de R5 een succes is.

De Renault 5 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 339,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Renault 5 private lease prijzen.

Pak de beste private lease deal van de Renault 5

Renault 5 Evolution inclusief de coolste wieldoppen

Wordt het knalgroen, citroengeel of toch gitzwart of sneeuwwit? Een lastige keuze, want de 5 ziet er in alle kleuren geweldig uit. En de instap Evolution-versie is niet alleen van heel veel gemakken voorzien zoals verkeersbordherkenning, Apple CarPlay en Android Auto, en een volledig digitaal dashboard, maar heeft ook nog eens geen lichtmetalen velgen.

Inderdaad GEEN lichtmetalen velgen. Normaal maak je ons daarmee niet blij, maar de wieldoppen van de 5 Evolution zijn de coolste die we in jaren gezien hebben. Het design grijpt terug naar de rallysport wielen van de originele Renault 5 Turbo. Veel cooler dan dit wordt het niet.

Private lease de Renault 5 en bescherm je (gratis) in geval van werkloosheid

Auto’s werden de afgelopen jaren veel duurder. Elektrisch rijden was lange tijd zelfs alleen weggelegd voor zakelijk rijders of mensen met veel geld. Private lease heeft daar verandering in gebracht en is groeiend populair. Niet gek, want voor een vast bedrag rijd je volstrekt zorgeloos in een gloednieuwe auto. Op die manier wat kiezen van stroom en het milieu ineens veel gemakkelijker.

Let bij het leasen wel op een aantal zaken. Bijvoorbeeld of je kiest voor bescherming bij werkloosheid, zodat je niet aan een auto vast zit wanneer je onverhoopt even zonder baan komt te zitten. Bij Renault is bescherming tegen werkloosheid of arbeidsongeschiktheid bij de prijs inbegrepen.