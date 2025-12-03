Mis jij Ford Focus nu al? Ford komt met hoopgevend nieuws

Nieuws

Toen Ford stopte met de Focus, leek dat strategisch niet zo slim. In 2027 komt er toch een opvolger. Die heet Bronco en gaat er heel anders uitzien.

Toen de allerlaatste Ford Focus in november 2025 van de band rolde, moesten veel mensen ongetwijfeld even slikken. Sinds 1998 verkocht het merk in totaal meer dan 12 miljoen exemplaren van deze heerlijk rijdende auto. Of er een opvolger zou komen, was lange tijd onduidelijk.

Maar die komt er toch, meldt Automotive News Europe. Wel krijgt-ie een nieuwe naam en een andere carrosserie. De nieuwe Ford wordt een compacte SUV met de naam Bronco.

Verwarrend, want na jaren van afwezigheid, kwam er in 2021 vooral voor de Amerikaanse markt weer een nieuwe Ford Bronco. Die lekker ruige, vierwielaangedreven SUV is inmiddels ook hier te koop, maar vanwege het exorbitante prijskaartje (vanaf ruim 158.000 euro) is het niet bepaald een bestseller.

Ford Bronco komt in 2027

Vanaf 2027 rolt een andere, Europese Bronco van de band in de Ford-fabriek in Valencia. Hij wordt gebouwd naast de Kuga, maar wordt een slagje kleiner. Daarmee vult de ruimte op die de Focus in het gamma achterlaat. Er komt sowieso een plug-in hybride, maar mogelijk verschijnt er ook een gewone hybride.

Dat er toch een compacte Ford met benzinemotor komt, lijkt een slimme keuze. Het merk grossierde de afgelopen jaren in strategische missers en zag zijn concurrentiepositie in Europa flink dalen. Terwijl Ford in 2015 nog de nummer twee was in Europa, is het nu weggezakt naar plek twaalf. Het marktaandeel halveerde in die periode - en dat is geen verrassing, want veel Europeanen kopen nog altijd graag een ‘gewone’ auto en geen EV.

Beroemde namen lukraak op nieuwe modellen

De Bronco is zoals gezegd geen nieuwe naam, maar wordt al sinds 1966 gebruikt voor terreinwagens en SUV’s. Dat husselen met beroemde namen uit het verleden doet Ford de laatste tijd wel vaker. Het lijkt alsof het merk lukraak namen uit het verleden op nieuwe modellen plakt. De Capri was ooit een stijlvolle sportcoupé, maar is nu een zware elektrische SUV met een schuin aflopende achterruit.

We vroegen hoofdontwerper Amko Leenarts eerder dit jaar waarom Ford zo goochelt met zijn legendarische modellen. Daar bleek wel degelijk een uitgekiende strategie achter te zitten. “Alleen al met beroemde namen als Puma, Capri, Bronco en Mustang onderscheiden we ons van de Chinezen. Hun auto’s heten allemaal 2, 6 of 9. Onze namen staan als een huis”, zei hij toen.

Dat Amko Leenarts de Bronco in ons interview noemde, was waarschijnlijk gen toeval. Mogelijk doelde hij al op het volledig nieuwe model dat exclusief voor de Europese markt wordt ontwikkeld. De bestaande Bronco blijft in andere markten ook gewoon leverbaar.

Ford-concurrent voor VW T-Roc

De Europese Bronco gaat concurreren met modellen als de Volkswagen T-Roc, Renault Symbioz en Dacia Bigster. Het is dus een heel andere auto dan de Focus, met zijn traditionele hatchback- of stationwagon-vorm.

Ook daar sorteerde Leenarts begin dit jaar al op voor. Toen we suggereerden dat de SUV op zijn retour is, antwoordden hij stellig: “Dat denk ik niet. SUV’s zijn er niet gekomen omdat fabrikanten dat wilden, maar de klant. Vooral vrouwen gaven aan graag hoger te willen zitten. Dat willen ze nog steeds.”

Toch zei Ford-topman Jim Farley op een dealermeeting in de zomer dat Ford ook weer ‘gewone’ personenauto’s wil ontwikkelen - geen nieuwe SUV’s dus, maar typische Fords die in de sporen van de Fiesta en de Focus kunnen treden. Reuring dus, en daar houden we van.

