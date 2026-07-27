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Ford slaat de handen ineen met het Chinese Geely voor de bouw van nieuwe modellen in Spanje. De fabriek in Valencia, waar nu alleen de Kuga van de band rolt, krijgt daardoor een compleet nieuwe toekomst.

Het gaat om een nieuwe joint venture die de fabriek gaat overnemen. Ford wordt daarin met 66 procent de grootste aandeelhouder, Geely neemt de resterende 34 procent voor zijn rekening. De deal moet volgend jaar rond zijn, en de fabriek moet dan toegroeien naar een jaarlijkse capaciteit van zo'n 500.000 auto's, wat volgens Ford-topman Jim Baumbick ook extra personeel gaat kosten. Dat meldt hij in gesprek met Autocar.

Vijf nieuwe modellen voor Europa

Op dit moment rolt alleen de Kuga van de band in Valencia. Daar komen straks drie modellen bij: de nieuwe Bronco in 2028, de nieuwe crossover die Ford samen met Geely ontwikkelt, en twee elektrische SUV's die Geely onder eigen naam gaat bouwen, voor het eerst in Europa.

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Dat maakt onderdeel uit van een groter plan. Ford wil tot 2029 in totaal vijf nieuwe, rally-geïnspireerde modellen op de Europese markt brengen. Naast de twee die in Valencia worden gebouwd, komen er ook twee kleine elektrische modellen die Renault produceert: een elektrische opvolger van de Fiesta en een elektrische opvolger van de Puma Gen-E. Beide modellen komen te staan op Renault's AmpR Small-platform, hetzelfde platform als de Renault 4 en 5. Over het vijfde model is nog weinig bekend. Mogelijk gaat het om een nieuwe Focus.

Geen reskin

Baumbick benadrukt dat de nieuwe crossover geen omgebouwde Geely wordt. Hij noemt het een compleet eigen ontwikkeld Ford-product, herkenbaar als Ford en duidelijk anders dan wat Geely op hetzelfde platform bouwt. De twee merken werken samen om kosten te delen, niet om simpelweg hetzelfde model met een ander logo te verkopen.

Geely's Europese ambities

Voor Geely is dit niet de eerste stap op Europese bodem. Het bedrijf heeft via Volvo, Polestar, Lotus en LEVC al ruime productie-ervaring hier. Geely-directeur Victor Yang zegt dat het merk binnen ongeveer vijf jaar een derde tot de helft van zijn Europese verkoop ook in Europa wil produceren.

Waarom nu, en waarom Geely

Volgens Baumbick is de kostenomgeving in Europa "voor altijd veranderd" en naar "een nieuw niveau" getild. Ford wil laten zien dat het tegen de laagst mogelijke kosten kan produceren, speciaal voor Europese klanten, en dat lukt beter met een partner die dezelfde lage kostenbasis uit China ook in Europa kan neerzetten. Geely wordt om precies die reden gekozen, vanwege zijn ervaring met elektrisch rijden en zijn brede productiecapaciteit.

Er is ook een oudere band: Geely kocht in 2010 Volvo van Ford. De twee bedrijven kennen elkaar dus al veel langer dan deze samenwerking doet vermoeden. Door nu gezamenlijk te ontwikkelen en de Valencia-fabriek vol te houden met een mix van Ford- en Geely-modellen, hopen beide partijen de fabriek rendabel te houden in een markt waar niet volledig benutten meteen extra kosten betekent. Voor Ford is dat de kern van de deal: niet het delen van een platform, maar het overeind houden van zijn grootste fabriek buiten de Verenigde Staten.