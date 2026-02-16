In Duitsland koop je een nieuwe elektrische auto voor 5900 euro

Nieuws

Nee, we hebben geen oude prijslijst uit 2005 uit het archief getrokken. In Duitsland kun je écht een nieuwe auto met stekker kopen voor 5900 euro.

Wat moet het leven van de Duitse autokoper heerlijk zijn. Bij vrijwel elk volumemerk krijgt hij kortingen om van te watertanden als hij een nieuwe elektrische auto koopt.

Die korting is te danken aan een nieuwe subsidieregeling. Koop je een nieuwe auto, dan geeft de Duitse overheid je 6000 euro korting op de aanschafprijs. Dat moet de EV-verkoop een flinke slinger geven. Een elektrische auto moet zo aantrekkelijk worden dat zelfs de verstokte petrolhead aan het rekenen slaat.

Eerder meldden we al dat je dankzij de subsidieregeling in Duitsland een Dacia Spring kunt kopen voor 12.000 euro.

Automerken verdubbelen korting elektrische auto

Maar het wordt nog leuker voor de Duitse automobilisten, want veel merken geven zelf ook nog een genereuze korting. Dacia verdubbelt de aanschafsubsidie bijvoorbeeld, zodat je in totaal 12.000 euro (!) minder betaalt voor je Dacia Spring. En ja, dan rijd je dus echt voor 5900 euro in een nieuwe auto. In Nederland kost de Dacia Spring 18.000 euro.

Ook andere merken doen mee. Citroën zet de verdubbelaar in voor de elektrische Citroën e-C3, die dankzij 12.000 euro korting nu maar 7900 euro kost. Je betaalt dankzij de douceurtjes 60 procent minder voor een elektrische C3 .

De Duitse Fiat-dealer is minder genereus. Onderhuids is de Fiat Panda gelijk aan de Citroën e-C3, maar bij Fiat vinden ze een extra korting van 1500 euro meer dan genoeg. De prijs van een elektrische Panda komt uit op 17.490 euro.

BMW geeft 11.000 euro EV-korting

Niet alleen bread and butter-automerken doen mee. Ook BMW deelt cadeautjes uit alsof Oprah Winfrey in de raad van toezicht zit. Loop je de showroom binnen voor een iX1, dan zal de verkoper je triomfantelijk melden dat hij 11.000 euro van de verkoopprijs af doet. Tel je de overheidssubsidie daarbij op, dan kom je dus uit op een korting van 17.000 euro. Daardoor kost de BMW iX1 maar 32.000 euro. In Nederland houdt de BMW-dealer de iX1-sleutel in de kluis tot je 46.405 euro bij elkaar hebt gespaard.

Volkswagen kan niet achterblijven en gooit de Volkswagen ID.3 in de uitverkoop. Het grootste Duitse automerk geeft 4000 euro korting op een ID.3, in totaal bespaart de Duitse klant dus 10.000 euro. Helaas profiteer je als Nederlander niet van onze genereuze oosterburen; de korting geldt alleen voor mensen die in Duitsland wonen. Er is één maar: de maximale subsidie van 6000 euro krijg je in Duitsland alleen als je twee of meer kinderen hebt. Heb je één kind, dan moet je het doen met 5500 euro en voor kinderloze kopers houdt het op bij 5000 euro.

Duitse EV’s voor een prikkie*

Merk - model - prijs (korting)

Dacia Spring - 5900 euro (65% korting)

Citroën e-C3 - 7990 euro (60%)

Hyundai Inster - 15.100 euro (37%)

Fiat Panda - 17.490 euro (30%)

Renault 5 - 17.800 euro (36%)

Mini Aceman - 21.950 euro (29%)

Kia EV3 - 22.000 euro (39%)

Ford Explorer - 28.900 euro (28%)

Audi Q4 e-tron - 31.843 euro (31%)

BMW iX1 - 32.400 euro (34%)

Mercedes CLA - 40.920 euro (17%)

* Bij de prijzen in dit artikel is uitgegaan van de maximale EV-subsidie van 6000 euro (alleen voor gezinnen met twee of meer kinderen)