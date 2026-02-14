Deze auto's kocht je in 1986 nieuw voor omgerekend 20.000 euro

Nieuws

Een nieuwe auto voor 20.000 euro kun je tegenwoordig eigenlijk op je buik schrijven. Maar in 1986 kon je een grote middenklasser kopen voor dit bedrag. Die was wel heel karig uitgerust ...

Opel Omega 1.8i GLS

Veertig jaar geleden beheerste Opel de Nederlandse verkooplijsten. Zelfs de Opels uit de hogere middenklasse waren mateloos populair. De opvolger van de Opel Rekord haalde dan ook alle kranten. In tegenstelling tot zijn hoekige voorganger, had de Omega een gestroomlijnde carrosserie. Opel was dan ook trots op de Cw-waarde van 0,28.

Voor liefhebbers met veel geld en een jarentachtigmat, had Opel de snelle Omega 3000 in de aanbieding. Later werd het nog spannender toen ook Lotus een Omega onder handen nam. Die kreeg 377 pk en had een top van 286 km/h en was daarmee de op één-na-snelste sedan ter wereld. Maar die versies kostten allemaal ruim meer dan 44.000 gulden. De basis-Omega met 116 pk zat er met 32.830 gulden ruim onder, maar de koper moest het dan wel doen met één buitenspiegel. De 1.8i GLS had dezelfde motor, maar met injectie, en kostte precies 44.000 gulden. Al mijmerend over de jaren tachtig, betreuren we het dat er geen grote Opels meer gemaakt worden.

Laatste kans Private lease nu de Toyota Aygo X Stap in de scherp geprijsde Aygo X en rij direct weg in je nieuwe stoere stadsauto vanaf €279 p/m private lease. Ontdek ‘m nu

Renault 25 GTX

"Naar wij menen is het Renault-ontwerpcentrum erin geslaagd een aantrekkelijke koets te produceren waarbij alle onderdelen wonderwel op elkaar zijn afgestemd." Het Autovisie Jaarboek 1986 is vol lof over de Renault 25 GTX. Niet alleen over het uiterlijk ("Wij hoorden slechts complimenten."), maar ook over de rijke uitrusting en de moderne techniek.

Vooral het sprekende waarschuwingssysteem was een revolutie. Het idee van Renault was dat je tijdens het rijden je blik op de weg moest houden en niet moest worden afgeleid. Dan is het handig wanneer de auto je vertelt wat er mis is. Eerst klonken, terwijl je nietsvermoedend onderweg was, drie tonen van laag naar hoog. De inzittenden schrokken zich de schoudervullingen uit hun Oilily-blouse. Eerst van de tonen, vervolgens van de waarschuwing. Wat zou er mis zijn? Meestal was het gelukkig onschuldig: 'Fuel level low' of 'Boot lid not shut'. Een groot deel van het dashboard was al digitaal. Alleen viel de elektronica nogal eens uit, zodat je geen idee had hoeveel benzine nog in de tank zat. Totdat die blikkerige computerstem je daar fijntjes op wees …



Het jaar 1986

Prijs benzine: 70 eurocent per liter

Prijs krat bier: 7,70 euro

Best bezochte film Nederland: Flodder (2.314.000 bezoekers).

Top 3 films internationaal: 1. Top Gun, 2. Crocodile Dundee, 3. Platoon

Bekende albums: So (Peter Gabriel), True Blue (Madonna), A Kind of Magic (Queen), The Final Countdown (Europe)

Aantal verkochte auto's: 560.411

Alfa 90 2.0 Motronic

Alfa-liefhebbers mopperden dat Alfa Romeo de naam Alfetta had opgeofferd voor de weinig fantasievolle aanduiding 'Alfa 90'. Er werd meer geklaagd: de auto was net als zijn voorganger te krap achterin en het schakelmechanisme was stroef. Vooral de eerste versnelling inleggen ging niet soepel. En ook bij ontwerpbureau Bertone zullen ze binnensmonds gevloekt hebben, want de Alfa-boekhouders stelden nauwelijks budget beschikbaar. Toch kreeg met name het interieur een paar opmerkelijke details. Zo zat het mechanisme van de elektrische raambediening in het dak en had de Alfa 90 twee snelheidsmeters: een digitale en eentje in de vorm van een langer wordende rij lichtjes naarmate je sneller reed.

Het dashboardkastje kon je tegen bijbetaling laten vervangen door een uitneembare attachékoffer die precies in de uitsparing paste. Daarmee dacht Alfa Romeo de ambitieuze zakenman te kunnen verleiden. Motorisch hoefde je de Italianen niets te vertellen. Voor 44.000 gulden kon je precies de Alfa 90 met 2,0-liter viercilinder met twee bovenliggende nokkenassen kopen, die was voorzien van het gloednieuwe elektronische Bosch Motronic-systeem voor de ontsteking.

Toyota MR2 1.6 Twin Cam

Je bent yup en je wilt wat. Een Toyota MR2 bijvoorbeeld. De auto werd geïntroduceerd in 1984 (Japan) en was in 1986 net in Europa gearriveerd. MR2 stond voor Midship Runabout 2-seater – een duidelijke verwijzing naar de middenmotor lay-out en het tweezitsconcept. Het leuke voor de yup was dat hij met twee maandsalarissen al een MR2 bij elkaar had gespaard. De motor lag dwars achter de stoelen, wat zorgde voor een uitstekende gewichtsverdeling en een speels, scherp rijgedrag dat stiekem leuker was dan dat van duurdere sportwagens. De 1.6-liter viercilinder met dubbele bovenliggende nokkenassen en 16 kleppen, was ontwikkeld in samenwerking met Yamaha. Deze leverde zo’n 124 pk, genoeg om de lichte MR2 (ongeveer 950 kilo) in minder dan 8 seconden naar 100 km/h te laten sprinten. Alles ademt 'Eighties' aan het design, van het hoekige, wigvormige design tot de klapkoplampen.

Top 5 bestverkochte auto's:

Opel Kadett Volkswagen Golf Ford Escort Volvo 340 Citroën BX

Mercedes 190

In 1986 klaagden we al wat af over de prijs van een nieuwe auto. Jaloers keken we naar de Duitse prijslijst, waar een Mercedes 190 E 2.3-16 op stond voor 50.000 mark (56.000 gulden). Hier betaalde je dik 102.000 gulden. Zelfs voor 44.000 gulden had je nog nét geen Mercedes. Voor de instapper van de 190 betaalde je toen 46.000 gulden.

Maar verwacht niet dat je baadde in luxe. De basisversie had niet eens elektrische ramen of centrale portiervergrendeling. Bij de dealer beginnen over gratis airco was veertig jaar geleden echt uit den boze; dat was nog een dure optie die alleen op de meest luxueuze auto's standaard was. Zelfs een vijfbak was te veel gevraagd. Had je een auto met injectiemotor, dan kon je daar in 1986 flink over opscheppen. Maar de eigenaren van een basis-190 konden beter zwijgen, hun motor had nog een carburateur. De 2,0-liter viercilinder leverde 105 pk en haalde een top van 185 km/h.

Daihatsu Rocky F 85 Wagon

Vergis je niet in deze Daihatsu, hij kon echt iets in het terrein met zijn starre as en ladderchassis. Vooral de versie met korte wielbasis was een kleine terreinbeul, maar die kon je in 1986 niet met geel kenteken bestellen. Naast de Cuore, Charade en Charmant was de Rocky het vierde model van Daihatsu. Een goed gekozen naam, want de Rocky-films met Sylvester Stallone trokken miljoenen mensen naar de videotheek. Je kon de auto desgewenst helemaal ontmantelen, als je hem met softtop bestelde. De voorruit kon naar voren worden geklapt en op de motorkap worden verankerd.

Ook de raamstijlen van de zijruit kon je eraf schroeven, zodat je volledig aan de elementen was blootgesteld tijdens een Rocky-ritje. Alleen de rolbeugel kon niet worden verwijderd. Wie dit allemaal wel erg avontuurlijk vond en meer behoefte had aan ruimte, kocht de Rocky Wagon. Die had een 32,5 centimeter langere wielbasis. De 2,8-liter dieselversie met 75 pk kostte omgerekend precies 20.000 euro. Als je de achterbank en de voorstoel neerklapte, kon je slapen in je Rocky.