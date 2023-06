Aankoopadvies Volkswagen Up en e-Up: problemen, uitvoeringen en betrouwbaarheid

Auto’s die bijna ongewijzigd 10 jaar meegaan, zijn zeldzaam. De Volkswagen Up was zo’n duurloper. Waarop moet je letten als je een tweedehands Volkswagen Up wilt kopen?

Eind jaren 90 waren de Volkswagen Polo en Volkswagen Golf al verre van goedkoop. Daardoor was Volkswagen het contact met de onderkant van de markt een beetje kwijtgeraakt. In een poging de prijsbewuste automobilist weer voor zich te winnen, kwamen de Wolfsburgers in 1998 met de Volkswagen Lupo, maar die was toch nog te duur en te krap.



Volkswagen Up technisch hetzelfde als Seat Mii en Skoda Citigo



Poging 2 volgde in 2005 met de in Brazilië gebouwde Volkswagen Fox. Hij was goedkoper en ruimer dan zijn voorganger. Daar stond een erg saai uiterlijk tegenover, evenals een matig afwerkings- en kwaliteitsniveau. De Fox liep harder dan de Lupo, maar een bestseller werd het niet. Dat driemaal scheepsrecht is, bewees de Volkswagen Up in 2011. De volwassen A-segmenter wist meteen te overtuigen.



Al snel kreeg de Volkswagen Up twee broertjes: de Seat Mii en de Skoda Citigo. Onderhuids zijn het kopieën van de Up. Dit Koopadvies is dus ook van toepassing op de Mii en Citigo.

Verkopen Volkswagen Up

Op het lijstje met bestverkochte Volkswagens in Nederland sinds 1983 staat de Up op de vierde plaats met ruim 95.000 stuks. De afstand tot de Passat op plek drie (278.000) is groot, maar die heeft daar een paar generaties en decennia extra voor nodig gehad. In 2012 kozen bijna 13.000 landgenoten voor de Up, in 2013 waren dat er zelfs ruim 16.000. De daarop volgende jaren bewoog het verkoopcijfer zich tussen een kleine 9000 tot ruim 11.000. Vanaf 2019 (ruim 7000) kwam de klad er een beetje in en delfde de Duitser het onderspit tegen de Toyota Aygo, Peugeot 108 en Kia Picanto.

Welke varianten van de Up zijn er allemaal?

Verreweg de meeste Ups zijn in Nederland verkocht met de turboloze basismotor. Deze 1,0-liter driecilinder MPI heeft 60 pk. Hetzelfde blokje was er tot 2019 ook met 75 pk. Ondanks de geringe meerprijs, is de sterkere versie maar mondjesmaat verkocht. Nog begeerlijker zijn de Up 1.0 TSI met 90 pk (2016-2018) en de Up GTI, waarin de 1,0-liter turbomotor het tot 115 pk schopt.



Actieradius Volkswagen e-Up

Wat aandrijflijn betreft, zijn er twee echte buitenbeentjes: de Up Ecofuel die op aardgas en benzine rijdt, zij het dat er maar 10 liter in het benzinetankje past. Bekender is de elektrische e-Up, waarvan twee versies bestaan. De eerste (2014-2019) heeft een accupakket van 18,7 kWh. Daarmee heeft hij een bereik van hoogstens 160 kilometer. In 2019 krijgt de e-Up een bijna dubbel zo grote batterij en komt hij gemiddeld 100 kilometer verder. In stadsverkeer is zelfs een actieradius van meer dan 300 kilometer mogelijk.



Driedeurs of vijfdeurs Up kiezen?



Eerst kon je de Volkswagen Up nog als driedeurs en vijfdeurs kopen, maar vanaf 2020 stond-ie alleen met vijf deuren in de prijslijst. Een derde carrosserievariant is de vijfdeurs CrossUp, die 1,5 centimeter hoger op de wielen staat, en is aangekleed met suv-achtige versierselen. De speciale 17-inch wielen maken het stoere plaatje compleet. De snelle Up GTI (0-100 in 8,8 s, top 196 km/h) is eveneens herkenbaar aan mooie lichtmetalen wielen en aangepast bumperwerk.

Uitvoeringen Volkswagen Up



Na vier jaar kreeg de Volkswagen Up een facelift. Heel veel had die niet om het lijf. De bumpers, wielen en lichtunits werden licht aangepast en Volkswagen voegde een handjevol nieuwe kleuren toe aan het keuzepalet. Belangrijker was dat de Up nu ook de mogelijkheid bood om een smartphone aan het infotainment te koppelen. In zijn lange carrière was de Up met tal van uitrustingsniveaus leverbaar. De basale Take-Up zouden we laten staan; kies voor een versie die minimaal airconditioning, elektrische bediende ramen en een in delen neerklapbare achterbank heeft.

De eerder genoemde Skoda Citigo en Seat Mii zijn korter en in minder carrosserie- en motorvarianten leverbaar geweest dan de Volkswagen Up. Verder zijn ze vrijwel identiek.

Problemen en betrouwbaarheid Volkswagen Up

De Up stamt uit een tijd dat veel Volkswagens last hadden van falende distributiekettingen en storingsgevoelige DSG-­bakken. Als aspirant Up-rijder hoef je daar niet voor te vrezen. Met DSG is de Up nooit geleverd en de motoren (ook de TSI’s) ­hebben een distributieriem (vervangings­interval 240.000 km of 10 jaar). Verder komt het ­weleens voor dat een van de bobines het begeeft, waarna de motor niet meer op alle cilinders loopt.



Ups die vooral korte stukjes rijden, kunnen stilvallen als gevolg van een defecte nokkenassensor. Vervelend, maar geen defect dat je in de armoede stort. Een ander potentieel motorprobleem ligt bij de soms weigerachtige gasklep.

Staat je Up plotseling met een lege accu? Waarschijnlijk is de module van de koelluchtventilator defect. De fan blijft draaien nadat de motor is afgezet en put de accu uit.

Vroege Ups kregen vaak te maken met waterlekkage in het interieur. Als de kofferbakbodem vochtig is, ligt de oorzaak bij een slechte afdichting van het derde remlicht. Voel je nattigheid onder je de vloermatten voorin? Dan is er waarschijnlijk water door het schutbord naar binnen gekomen. Soms via een verkeerd gemonteerd doorvoer­rubber, maar het kan ook aan verstopte afwateringsopeningen liggen.

Hoeveel kost een leuke Up?

Wil jij een iets leukere Up dan gemiddeld? Ga dan op zoek naar eentje met 75 pk. Die rijdt prettiger dan de 60 pk-versie. Bovendien is-ie iets zuiniger. Verder zouden wij de voorkeur geven aan een praktische vijfdeurs variant. Met dit wensenlijstje in de hand, zakt de Up-oogst op Marktplaats.nl rap van dik 1500 naar slechts 70 auto’s. Prijzen variëren van zo’n 6000 euro voor een Move Up uit 2012 met 84.000 kilometer tot 14 à 16 mille voor auto’s uit 2016 en 2019. Dat zijn allemaal faceliftversies, mét smartphone-­integratiemogelijkheid.



Heb je lak aan moderne snufjes en boeien pk’s je evenmin? Dan heb je vanaf 6000 euro een Volkswagen Up met maximaal 125.000 kilometer op de teller.



Een 90 pk sterke Volkswagen Up 1.0 TSI kost je al snel 10.000 euro. Een Up GTI is nog 5 mille duurder. Wie in is voor een e-Up, raden we dringend aan om de versie met het grote accupakket te kiezen - te koop vanaf zo’n 18.000 euro. Als het goed is, kun je dan nog 2000 euro aanschafsubsidie opstrijken.