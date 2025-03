Zo weinig moeite doet Toyota om de Tesla Model Y van de troon te stoten

Nieuws

De Toyota Corolla was in 2024 de op één na populairste auto ter wereld. Dit jaar willen de Japanners de koppositie heroveren met een aantal wel heel subtiele wijzigingen. Toch heeft het zomaar kans van slagen.

Toyota heeft een van zijn belangrijkste modellen voor modeljaar 2025 heel minimaal bijgepunt. Een facelift kun je het niet eens noemen, het is eerder een update. Motorisch en technisch verandert er dan ook niets. In Nederland heb je keuze tussen de hatchback en de stationwagon (ook wel Touring Sports), qua aandrijflijn vink je Hybrid 140 of Hybrid 180 aan.

Nieuwe kleur

Hoewel de aanpassingen subtiel zijn, hoef je niet met een vergrootglas te kijken of je te maken hebt met een nieuwe Corolla. Het grootste nieuws is namelijk een nieuwe kleur: metal oxide. Dat is geen onbekende kleur, aangezien eerder de Toyota C-HR al kon worden besteld in de oranjerode lak. Een Corolla met een oranje dak zul je echter nooit aantreffen: metal oxide is alleen leverbaar als bi-tone combinatie, met een zwart dak en zwarte spiegelkappen.

Kies je voor de Dynamic-uitvoering, dan krijg je een nieuw wieldesign op je Corolla. De tienspaaks wielen zijn in het zilver/zwart afgewerkt en zorgen voor een sportief tintje. Maar daarmee hebben we de uiterlijke verschillen al behandeld.



Duurzame materialen

Ook het interieur is subtiel aangepast. Toyota legt de nadruk op duurzame materialen: net zoals in de C-HR gebruiken de Japanners voor zowel het stuur als de versnellingspook synthetisch leer. Daarnaast heeft het merk in de Dynamic-uitvoering een nieuwe bekledingsoptie toegevoegd die is gemaakt van gerecyclede stoffen.

De productie van de nieuwe Corolla is al van start gegaan in het Verenigd Koninkrijk. In maart zullen de eerste exemplaren bij de Nederlandse dealers verschijnen. De prijzen blijven ongewijzigd: voor de hatchback betaal je minimaal 32.995 euro, de Touring Sports heeft een meerprijs van 2000 euro.

Tesla Model Y verkopen

Zoals gezegd was de Toyota Corolla vorig jaar wereldwijd niet aan te slepen: om en nabij 1,08 miljoen mensen zetten hun handtekening onder een koopcontract. De Toyota moest alleen de Tesla Model Y (1,09 miljoen verkopen) voor zich dulden.

De kans is aanwezig dat de subtiele wijzigingen nét genoeg zijn om weer de nummer één van de wereld te worden. Dat heeft de Corolla niet alleen aan zichzelf te danken, maar ook aan de kelderende verkopen van Tesla. Onder andere de fratsen van CEO Elon Musk en de komst van de gefacelifte Model Y zorgen ervoor dat de populaire elektrische SUV nog geen sterk 2025 kent. Al weet je niet wat er gebeurt als de nieuwe Model Y eenmaal on fire is. Nog in maart 2025 lees je ons testverslag op autoreview.nl