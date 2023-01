TEST - Opel Astra (2023) vs. Volkswagen Golf en Mazda 3: in de kleinste zit je het lekkerst

Met de nieuwe Opel Astra hoopt Opel weer te scoren in het C-segment. Of de nieuwe Opel Astra echt de kwaliteiten van een winnaar heeft, mag hij laten zien in deze vergelijkende test tegen de Volkswagen Golf en de Mazda 3.

De nieuwe Opel Astra is in vergelijking tot zijn voorganger nauwelijks langer. En de wielbasis groeide slechts anderhalve centimeter tot 267,5 centimeter. De Opel Astra is vijf centimeter breder geworden (186 cm), en zijn daklijn loopt kaarsrecht naar achteren. Dat geeft de auto optisch meer volume, en doet op het gebied van interieurruimte het ergste vrezen voor de 9 centimeter kortere Volkswagen Golf. Maar de praktijk wijst anders uit. Op de achterbank is minder beenruimte en armslag voor de passagiers dan in de Volkswagen Golf.

Achterin zit je in de Volkswagen Golf - qua buitenafmetingen de kleinste auto uit de test - het lekkerst. De zitting is wat kort, maar de rugleuning heeft een prettige vorm. De Mazda 3 is nog eens 8,6 centimeter langer dan de Opel Astra, en heeft een 5 centimeter langere wielbasis. Desondanks is de Mazda 3 vanbinnen krap. Als je langer bent dan 1,80 meter, heb je op de achterbank vrij weinig te zoeken.

Meer houvast in bochten

Opel hangt al jaren het AGR-etiket aan zijn stoelen. De Duitse Aktion Gesunder Rücken werd opgericht door medische experts op het gebied van rugproblemen. De AGR-stoelen zijn niet op alle Astra-varianten standaard, maar de goedkoopste, op de zakelijke rijder toegespitste Astra Business Edition trakteert de kilometervreter wel op een in tien verschillende richtingen verstelbare AGR-zetel. Toch waarderen we het zitcomfort in de Volkswagen Golf nog hoger. De stoelen sluiten net zo mooi aan en hebben een stevigere schuimvulling. Dat levert in bochten meer houvast op. Dus ook voorin zit de Volkswagen Golf het lekkerst. In de Mazda 3 krijgt je lijf de minste ondersteuning.

Geen enkele moeite

De Opel Astra is in de basis behoorlijk soepel geveerd en dat is prima voor de dagelijkse ritten. In snellere bochten helt de carrosserie sterker over dan bij de Mazda 3 en de Volkswagen Golf. Word je een slecht onderhouden kasseienweg opgejaagd, dan voel je dat de voorwielophanging moeite heeft om het loopvlak van de banden op het plaveisel te houden. Ook zit de Opel Astra bij maximale belading (553 kilo) eerder aan zijn limiet. Vooral de Golf heeft geen enkele moeite met de kinderkopjes, of je nou alleen zit of met volle bezetting en gevulde kofferbak. Comfort ervaar je ook door de uitstekende geluidsisolatie in de Volkswagen Golf.

Mild hybrid

De Opel Astra heeft een 1,2-liter driecilinder met turbo en 130 pk, gekoppeld aan een achttraps automaat. Ook de Volkswagen Golf heeft een automaat, maar dan met een dubbele koppeling, die - aangevoerd door een 1,5-liter viercilinder met turbo - eveneens een vermogen van 130 pk naar de voorwielen stuurt. Bestel je de Golf met de DSG-transmissie, dan krijg je ook een mild hybrid systeem. Mazda levert een dergelijk elektrisch hulppakket, ongeacht de versnellingsbak. De Mazda 3 uit deze test wordt aangedreven door een atmosferische 2,0-liter viercilinder met 150 pk, gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak.

Astra-automaat werkt soms op je zenuwen

Om de snelheid erin te houden, ben je in de Mazda 3 genoodzaakt om veel te schakelen. Ondanks zijn hogere vermogen, is de turboloze viercilinder bij lage toerentallen namelijk niet het toppunt van trekkracht. In de Volkswagen Golf heb je bij 1400 tpm al het maximum koppel van 200 Nm tot je beschikking, waarvan de DSG-transmissie gretig gebruik maakt. In tegenstelling tot de automaat van de Opel, blijft hij lang in een hoge versnelling en schakelt hij pas terug als dat ook echt nodig is. De Astra-automaat kiest liever voor een kleiner verzet als er motorische kracht geleverd moet worden, maar daardoor werkt hij soms ook op je zenuwen.

De Opel Astra heeft beslist een grote sprong vooruit gemaakt, maar desondanks niet in staat om in deze vergelijkende test de koppositie te pakken. Het geweld van de Volkswagen Golf is simpelweg te veel. De Golf zit het lekkerst en biedt meer comfort. De Mazda 3 scoort vanwege zijn bergen rijplezier.

Je leest de volledige vergelijkende test van de Opel Astra, Volkswagen Golf en Mazda 3 in Auto Review 01/2023.