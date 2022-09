Mazda CX-60 PHEV: 3 voordelen en 3 nadelen

De Mazda CX-60 is een mijlpaal voor Mazda. Het nieuwe topmodel is de eerste plug-in hybride van de Japanners. En snel dat-ie is! Maar de perfecte auto is nog altijd niet ontworpen, dus vonden we ook minpunten.

Mazda zoekt het hogerop met de CX-60. De Duitse en Zweedse concurrentie mag zijn borst natmaken. Hij staat pas sinds begin september in de showroom, maar Mazda wist al bijna duizend Nederlandse orders te noteren. Dat snappen we best op basis van het uiterlijk van de CX-60. Wat valt er nog meer over te vertellen? De Mazda CX-60 in drie voor- en drie nadelen.

Voordeel 1: dit is de snelste Mazda aller tijden!

Met een vermogen van 327 pk, is dit de krachtigste Mazda die ooit de fabriek heeft verlaten. als we de raceauto's niet meerekenen, natuurlijk. Een 2,5-liter viercilinder benzinemotor met 191 pk werkt samen met een elektromotor die goed is voor 175 pk. In totaal leveren ze liefst 327 pk en zijn ze goed voor een koppel van 500 Nm. Puur op de elektromotor kom je 63 kilometer ver, mits je niet harder rijdt dan 100 km/h. En mits je niet probeert om de 0-100 in de door Mazda opgegeven 5,8 seconden af te raffelen natuurlijk …



Voordeel 2: de CX-60 heeft een hoogwaardige uitstraling

Mazda heeft de geneugten van het begrip ‘premium’ ontdekt en wil concurreren met merken als BMW, Lexus en Volvo. En dat doen ze goed. Wij zijn fan van het uiterlijk, zonder de overbodige fratsen, lijnen en uitstulpingen die Japanse merken ons zo vaak voorschotelen. Binnenin is het al net zo'n feest. De afwerking en gekozen materialen zijn boven alle twijfel verheven en we blijven verheugd dat Mazda voor de belangrijkste functies echte knoppen gebruikt in plaats van vervelende sliders of plakkerige touchscreens. Bovendien zit je in de CX-60 niet alleen voorin, maar ook achterin als een vorst. Misschien moet de kersverse koning Charles er eentje overwegen …



Voordeel 3: de prijs van de Mazda CX-60 is relatief laag

53.690 euro. Het is niet jouw nieuwe maandelijkse energiebedrag, maar de basisprijs van de CX-60. Een boel geld, natuurlijk. Maar Mazda levert wel ook een rijk uitgeruste auto, met 18-inch lichtmetaal, links en rechts gescheiden klimaatbeheersing, een 12,3-inch kleurenscherm, en een uitgebreid multimediasysteem met Apple CarPlay en Android Auto.

Toch is de CX-60 helemaal niet zo duur als je hem naast twee belangrijke concurrenten zet. Voor hetzelfde geld lachende verkopers van BMW en Volvo je uit. Misschien dat je even in een X3 of XC60 mag zitten en krijg je zelfs een folder mee, maar daarna word je onverbiddelijk de premium-showroom uitgejaagd. Een Volvo XC60 Recharge kost 65.995 euro (T6, 350 pk). Voor een BMW X3 xDrive30e (292 pk) betaal je zelfs 66.327 euro.



Nadeel 1: verwacht geen waterbeddencomfort

Mazda zet met de CX-60 rechtstreeks de aanval in op de BMW X3 en gaat dus op de sportieve toer. Het veercomfort van de Japanse gezinsauto schiet er soms bij in, vooral bij verkeersdrempels en als de kwaliteit van het asfalt op hetzelfde bedenkelijke niveau ligt als een doorsnee uitzending van Op1 … Adaptieve dempers hadden erger kunnen voorkomen, maar die zijn niet leverbaar. Het moet gezegd, op de snelweg is het comfort beslist in orde.



Nadeel 2: een volledig elektrische Mazda CX-60 komt er niet

Nog even over die BMW-dealer. Die mag dan prijskaartjes achter de voorruit plakken waar een paard de hik van krijgt, hij heeft wél een sterkte troef in handen doordat hij met de BMW iX3 ook een volledig elektrische versie kan aanbieden. De Volvo-verkoper een elektrische XC40 aanbieden als de koper niet op een verbrandingsmotor zit te wachten. Mazda levert geen elektrische CX-60. Nu niet, en in de toekomst ook niet. De elektrische Mazda MX-30, met een actieradius die tien jaar achterloopt, is wel een erg karig alternatief.



Nadeel 3: het Driver Personalisation System werkt niet

Het wat!? Het Driver Personalisation System! Daarmee stelt de auto op basis van een oogscan en je lengte zelf je ‘ideale’ zitpositie in. In theorie een uitstekende vondst. Edoch. Nadat we onze lengte (1,90 m) hebben ingetoetst, schuift de stoel zo ver naar achteren dat we nauwelijks nog bij de pedalen kunnen. Bovendien gaat de rugleuning nog een stuk naar achteren, zodat ook het stuur langzaam uit het zicht verdwijnt. Nee Mazda, dit heeft niets te maken met jinba ittai, een Japanse filosofie waarbij paard en ruiter één worden …