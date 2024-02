Porsche Panamera PHEV nu ook voor mensen die het (iets) minder breed hebben

Nieuws

Wie een Porsche Panamera plug-in hybride wilde, moest minimaal 2 ton meenemen. Nu is er ook een Panamera PHEV voor wie het minder breed heeft. Nou ja, iets minder breed dan.

De goedkopere Porsche Panamera 4 E-Hybrid en 4S E-Hybrid zijn vanaf nu te bestellen, maar hebben nog geen prijskaartje. Ze worden beslist goedkoper dan de Turbo E-Hybrid van 200.900 euro. De vorige 4 E-Hybrid kostte zomaar 70 mille minder. Tel uit je winst.

Genoeg over de prijs. Belangrijker is dat de twee nieuwe stekkerversies van de Panamera hetzelfde grote accupakket van 25,9 kWh van het topmodel hebben. Hiermee is de elektrische actieradius een stuk groter geworden, namelijk van 55 naar 96 kilometer. Door de nieuwe boordlader van 11 kW is de batterij bovendien sneller op te laden, in 2 uur en 39 minuten.

In beide gevallen een zescilinder

Zowel de Panamera 4 E-Hybrid als de Panamera 4S E-Hybrid is uitgerust met een 2,9-liter zescilindermotor met twee turbo's. In de 4 levert-ie 304 pk en in de 4S 353 pk. Met de elektromotor van 190 pk komt het systeemvermogen uit op 470 respectievelijk 544 pk. Het maximumkoppel is 650 achtereenvolgens 750 Nm.

Die elektromotor is nieuw, zo licht mogelijk en ondergebracht in de behuizing van de PDK-transmissie. Het ontwerp is dusdanig dat de respons op het gaspedaal nog beter is geworden.

Getuige de acceleratiecijfers zit het met die gasrespons wel goed. De 4 E-Hybrid accelereert in 4,1 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. De 4S E-Hybrid doet dit met 3,7 seconden nog een tandje sneller. Baas boven baas is de Turbo E-Hybrid dit het klusje in slechts 3,2 seconden klaart. De topsnelheid van de nieuwe plug-in hybride versies bedraagt 280 dan wel 290 km/h. De Turbo breekt door de magische grens van 300 km/h (315 km/h).

Hybride rijstanden

Met de hybride rijstanden van de Panamera PHEV bepaal je min of meer zelf wanneer je elektrisch rijdt en wanneer niet. De auto start altijd in zijn elektrische stand. Komt de batterijlading onder een bepaalde minimumwaarde, dan schakelt de auto over op de hybride modus. Deze stand werkt nauw samen met de ingestelde navigatieroute en kan er op die manier voor zorgen dat je in de stad maximaal elektrisch rijdt.

Met 'E-Hold' kun je er ook zelf voor kiezen om de elektrokilometers voor later te bewaren. Bijvoorbeeld als je diep in de nacht na een bezoek aan je minnaar/minnares stilletjes je woonstraat wil inrijden in plaats van de grommende zescilinder te gebruiken. Zet je de auto in Sport of Sport Plus dan heb je duidelijk maling aan de buren en wordt het laadniveau van de batterij alleen maar lager en lager, tot 20 respectievelijk 30 procent.

Altijd waterpas rijden

De Porsche Panamera E-Hybrid heeft standaard adaptieve luchtvering. Met het optionele Porsche Active Ride rijd je altijd waterpas, ongeacht hoe hard je accelereert en de bocht omgaat. Maar het systeem is ook in staat de auto wat hoger op zijn wielen te zetten, zodat ook senioren gemakkelijk in- en uitstappen.

Porsche Panamera plug-in hybride prijs

De nieuwe plug-in hybride versies van de Porsche Panamera zijn vanaf nu te bestellen. Maar zoals gezegd zijn de prijzen nog niet bekend. Wij zouden sowieso de 4S nemen. Al is het alleen maar om de rode remklauwen in plaats van die vreselijke gifgroene exemplaren die je op de foto's ziet.