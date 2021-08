Test: 3 minpunten van nieuwe Mercedes S-klasse in vergelijking met 7-serie en Panamera

In Auto Review uitgave 8 vergelijken we de Mercedes S 500 4Matic met de BMW 750i xDrive en de Porsche Panamera 4S. Grondig als we zijn, testen we de Duitse limousines op 44 onderdelen.

De Mercedes S-klasse wordt de beste auto ter wereld genoemd. Maar is dat nog steeds zo? Heeft de nieuwe W223 genoeg in zijn mars om de koppositie binnen zijn segment en in onze vergelijkende test te veroveren? Voor je beeldvorming: dit zijn auto’s van pakweg 160.000 euro.

Minpunt 1: afwerking valt tegen

De nieuwe Mercedes S-klasse is de breedste en hoogste auto van de drie, waardoor de ruimste cabine ontstaat. De hoofdruimte is geweldig, de beenruimte voortreffelijk. En dankzij de grote deuropeningen kost in- en uitstappen geen enkele moeite.

“We zijn kritisch, maar dat mag bij een S-klasse.”

Hier spotten we het eerste minpunt van de nieuwe S-klasse: onze testauto is niet met zorg en aandacht in elkaar gezet. De overgang tussen portier en dashboard verspringt, een metalen sierlijst is niet netjes gemonteerd en de afwerking van de panelen met pianolak kan beter. We zijn kritisch, maar dat mag bij een S-klasse. BMW en Porsche hebben hun afwerking beter voor elkaar.

Minpunt 2: geluidsisolatie werkt té goed

De S-klasse staat symbool voor comfort. Zo is de geluidsisolatie voortreffelijk. Rol-, wind- en rijgeluiden worden zo goed gedempt, dat je dingen hoort die je normaal niet opvallen. Zoals het gefluister van de ventilatieroosters op standje één.

Oké, oké, hier is een écht minpunt met betrekking tot het comfort: Op het onderdeel veercomfort springt niet de S-klasse, maar de 7-serie eruit. Adaptieve luchtvering (standaard) in combinatie met adaptieve schokdempers en actieve rolstabilisatie zorgen voor een veercomfort zo weelderig dat je in de cabine niets meekrijgt van de staat van het asfalt of de klinkers. De geteste S-klasse is ook luchtgeveerd en adaptief gedempt, maar in de stad voel je meer oneffenheden. Een subtiel verschil, maar toch. Porsche kiest vanzelfsprekend voor een sportieve afstemming.



Minpunt 3: motor en versnellingsbak voelen traag aan

De W223 is er alleen met een zescilinder lijnmotor met een turbo en een elektrische compressor. Een 48V-startgenerator tilt het systeemvermogen van de S 500 4Matic naar 457 pk.

De BMW 750i xDrive heeft daarentegen een beresterke V8 met 530 pk. De achtcilinder loopt prachtig, reageert vliegensvlug en drukt de ruim 2,1 ton zware limousine in slechts 3,9 seconden naar 100 km/h. Dat zijn sportwagenprestaties. Stap daarna achter het stuur van de Mercedes S-klasse en zijn motor en transmissie voelen traag aan.

Nuchter bekeken biedt de Panamera 4S het beste van twee werelden. Zijn dubbel geblazen V6 schopt het tot 440 pk en is samen met de achttraps transmissie met dubbele koppeling tot grootse dingen in staat. Hij sprint bijna net zo snel naar de honderd (4,1 s) als de BMW en heeft een imposante topsnelheid van 295 km/h.

Conclusie: afwerking is vooral zorgelijk

Zoals gezegd hebben we de Duitse limousines in het blad op 44 punten getest. Het zegt veel dat de nieuwe Mercedes S-klasse op maar 3 onderdelen achterblijft bij zijn concurrenten. Alles bij elkaar opgeteld, wint hij de vergelijkende test. Hoe dat precies zit, lees je in Auto Review 8.

Maar tegelijkertijd is elk minpunt één teveel voor een S-klasse. Vooral qua afwerking heeft Mercedes nog werk te doen. Dat zit ons meer dwars dan het feit dat de BMW 750i xDrive nog soepeler geveerd is.

Benieuwd hoe het kan dat niet de BMW 7-serie, maar de Porsche Panamera als tweede eindigt? Lees de volledige test in Auto Review 8! Koop het blad nu in de winkel of bestel Auto Review 8 in onze webshop.