Veel mensen gebruiken hun telefoon om te navigeren via Google Maps of Waze, zo weet ook Volkswagen. Nu hebben de Duitsers een manier gevonden om automobilisten het navigatiesysteem van Volkswagen te laten gebruiken.

Axel Heinrich - hoofd van innovatie en systeem architectuur bij Volkswagen - gaat in gesprek met het Britse Autocar in op de kwestie. Volgens de topman laat de populariteit van Apple CarPlay en Android Auto zien dat het eigen navigatiesysteem van Volkswagen niet op het niveau is wat ze zouden willen.

“Onze kaarten en verkeersinformatie zijn niet van topkwaliteit, zoals die van Google”, vertelt Heinrich opvallend eerlijk.

Informatie over de batterij



Heinrich merkt terecht op dat navigeren met Google Maps of Waze ook een groot nadeel heeft: navigatie-apps van externe partijen weten niets over de status van de batterij. Alleen het navigatiesysteem van Volkswagen vertelt hoeveel actieradius je nog over hebt, waar je het beste zou kunnen laden en hoe lang dit ongeveer gaat duren. Volgens Heinrich worstelen EV-rijders dan ook met de vraag welk navigatiesysteem ze moeten gebruiken.



Gegevens uitwisselen

Omdat Volkswagen wil voorkomen dat je navigeert met Google Maps of Waze, werkt het merk aan een beter navigatiesysteem. Door samen te werken met een derde partij zoals Google, kan Volkswagen zijn eigen navigatiesysteem verbeteren. Dit kan het merk uit Wolfsburg bereiken door gegevens uit te wisselen met Google, waardoor accurate schattingen kunnen worden gemaakt over de actieradius.

Mogelijk probleem

Deze oplossing levert mogelijk wel een nieuw probleem op met betrekking tot de privacy. De nieuwe Europese datawet voorkomt namelijk dat data zomaar kan worden gedeeld met derde partijen. Om dit te tackelen wil Heinrich toestemming vragen aan klanten om hun gegevens te delen met apps van derden.