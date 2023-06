Nio ET5: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

456 kilometer is de officiële actieradius van de Nio ET5 met 75 kWh-batterij. Maar wat is het échte bereik? Dus hoe ver kom je als met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

We zijn een beetje verbaasd dat Nio voor de ET5 met 75 kWh een range van ‘maar’ 456 kilometer belooft. De Cupra Born met 77 kWh (actieradiustest) die we de vorige keer testten, komt volgens de folder 550 kilometer ver op een acculading stroom. Dat is bijna 100 kilometer méér!

Wij ontdekken twee oorzaken. Om te beginnen is de ET5 groter, zwaarder en krachtiger, wat hem logischerwijs iets onzuiniger maakt. Maar nog belangrijker is het verschil in accucapaciteit: 75 kWh is de bruto capaciteit, de bruikbare is 70,5 kWh. De 77 kWh van de Cupra Born is al netto (bruto: 82 kWh). Kortom, blijven opletten of automerken de bruto of netto-capaciteit communiceren.

Tijdens onze actieradiustest gaat 3 tot 4 procent van de stroom naar de airco, want het is buiten 27 graden. We gebruiken de grafiek van het stroomverbruik over de laatste 100 kilometer, om het praktijkverbruik van de ET5 te achterhalen. Onze testroute is tenslotte precies 100 kilometer lang. Normaal gebruiken we de tripcomputer, maar die kun je bij de ET5 alleen resetten met een wachtwoord dat wij niet hebben.





Nio ET5: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de Nio ET5 onder deze weersomstandigheden een gemiddeld stroomverbruik van 17,0 kWh/100 km. Rijd je een volle batterij met een bruikbare capaciteit van 70,5 kWh helemaal leeg, dan kom je 414 kilometer ver.

Onze testroute is 50 kilometer over de snelweg naar het zuiden, omkeren en weer 50 kilometer terug. In de grafiek zie je duidelijk het keerpunt halverwege de route met een dip en een piek in het stroomverbruik.

Nio ET5: actieradius bij 130 km/h

Het is nog steeds warm buiten als we ’s avonds de snelweg opdraaien en onze rechtervoet laten zakken. Het resultaat is een gemiddeld stroomverbruik van 23,2 kWh/100 km. Dat komt neer op een 130 km/h-actieradius van 303 kilometer.

Conclusie

We testen de Nio ET5 onder zomerse omstandigheden en komen thuis met keurige verbruikscijfers. Als je honderd rijdt, bedraagt de range 414 kilometer. Bij 130 km/h stijgt het stroomverbruik en krimpt de actieradius naar 303 kilometer.

Als de batterij leeg is, ruil je die bij een Power Swap Station in 5 minuten voor een volle. Maar weet wel dat zo’n volle batterij maar voor 90 procent gevuld is. Dus je volgende snelwegetappe is maximaal 372 of 272 kilometer, afhankelijk of je 100 of 130 km/h rijdt.