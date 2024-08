Leasebranche waarschuwt: ‘automarkt door EV-transitie op instorten’

Nieuws

Sommige leasemaatschappijen dreigen zich van de Europese markt terug te trekken. Vanwege de slechte restwaardes van EV’s zien zij de mogelijke verplichting om alleen elektrische auto’s aan te bieden, niet zitten.

Lage restwaarden voor elektrische auto's hebben ervoor gezorgd dat leasemaatschappijen de tarieven in de afgelopen drie jaar hebben verdubbeld. De stijging voor elektrische auto's komt op een moment dat de verkoopcijfers tegenvallen en zou weleens een sneeuwbaleffect kunnen hebben. Zo lezen we bij Automotive News Europe.

Grote leasemaatschappij dreigt met terugtrekking



"Als we te snel volledig elektrisch moeten gaan (...) zullen mijn aandeelhouders aan de bel trekken, omdat ze geen grote risico’s willen nemen. Dat zou betekenen dat we ons uit de markt terugtrekken", zei Tim Albertsen. Hij is CEO van Ayvens, een van Europa's grootste leasemaatschappijen, met een wagenpark van 3,4 miljoen auto's, waarvan ongeveer 10 procent elektrisch is.

Leaseauto's cruciaal voor autoverkoop



Leasemaatschappijen spelen een cruciale rol voor de Europese autoverkoop, aangezien 60 procent van alle nieuwe auto's wordt geleased. De gegevens van marktonderzoeksbureau Dataforce geven aan dat dit voor EV's in 16 Europese markten, waaronder Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje, zelfs zo’n 80 procent is.

In markten zonder EV-subsidies voor particulieren is de dominantie van door bedrijven gekochte en geleasede auto’s nog duidelijker. In Groot-Brittannië en België, bijvoorbeeld, waren particulieren in 2023 goed voor slechts respectievelijk 23 procent en 8 procent van de nieuwe EV-aankopen, aldus Dataforce.

Hoge afschrijving EV's het probleem



Bij de prijs van een leasecontract wordt rekening gehouden met de verwachte afschrijving. Als tweedehandsprijzen veel lager uitvallen dan verwacht, lijden leasemaatschappijen aan het eind van de leasetermijn flinke verliezen.

Sinds oktober 2022 zijn de prijzen van tweedehands elektrische auto's in Europa gedaald. Dat heeft meerdere redenen. Van prijsverlagingen door Tesla, de terughoudendheid van consumenten en de instroom van goedkope Chinese EV's. Volgens cijfers van het data-analysebedrijf Autovista lagen de restwaardes van EV's in Duitsland begin juli 24 procent onder het niveau van vóór de pandemie. In Groot-Brittannië was dit zelfs 30 procent. Dit staat in schril contrast met tweedehands benzinemodellen, die in beide markten ongeveer 15 procent duurder werden.

EV's zijn verliespost voor autoverhuurders



De financiële pijn bij elektrische voertuigen is vooral duidelijk in de cijfers van grote autoverhuurbedrijven. Hertz meldt afschrijvingen van zo’n 150 miljoen dollar (137 miljoen euro) voor de ongeveer 20.000 EV's die het tegen sterk verlaagde prijzen heeft verkocht. Ook Sixt zei dat lagere restwaardes voor EV's hun winst in 2023 met 40 miljoen euro heeft verlaagd. Daarnaast stoot het bedrijf zijn Tesla's af en komen er voorlopig geen nieuwe meer in.



Bart Beckers, plaatsvervangend CEO van leasemaatschappij Arval, zei dat de verliezen door lage restwaardes van EV's momenteel nog beperkt zijn. Dat komt omdat EV's slechts een klein deel van hun totale portefeuille uitmaken. Desondanks zag ook Arval zich genoodzaakt zijn leasetarieven te verhogen.

Leasetarieven EV's enorm gestegen



De gevolgen van de tariefsverhogingen zijn vooral in Duitsland fors. In augustus 2021 kostte het leasen van een EV van 45.000 euro nog 284 euro per maand. Dat was ruim onder de 473 euro voor een vergelijkbaar model met verbrandingsmotor. Nu is de prijs voor de EV meer dan verdubbeld tot 621 euro, terwijl het tarief voor de auto met verbrandingsmotor is gedaald tot 468 euro.

Verplichte verkoopdoelstellingen elektrische auto's



Verder zijn leasemaatschappijen bang dat de Europese Commissie aanstuurt op verplichte verkoopdoelstellingen voor EV’s. Onder meer door werkgevers te verplichten nog uitsluitend elektrische leaseauto’s af te nemen. Dat zou de huidige doorverkooprisico's verder vergroten.

Paniek om niks?



Vraag is echter of het wel zo’n vaart loopt. Door de nieuwe politieke realiteit sinds de Europese verkiezingen in juni, lijkt het EU-verbod op auto's met verbrandingsmotoren in 2035 niet zo zeker meer. Dat zou ook de verplichting om alleen nog EV’s ter lease aan te bieden, op de tocht kunnen zetten

Ontwrichting van de markt



Alsnog nemen leasemaatschappijen het zekere voor het onzekere. Volgens Arval is een verdere prijsstijging dan ook onontkoombaar. Alleen kan dat veel werkgevers er weer van weerhouden om hun personeel een leaseauto aan te bieden. Dat zou niet alleen een ontwrichting van de leasebranche betekenen, maar ook van de totale automarkt.