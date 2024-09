Opel op water en stroom: Movano Hydrogen en Combo Electric maken debuut op IAA

Nieuws

Een elektrische Opel Movano bestond al, maar nu is er ook een Movano op waterstof. Verder presenteert Opel een elektrische Combo en een Kargo-versie van Opels kleinste, de Rocks Electric. Ze debuteren tijdens de IAA Transportation in Hannover.

De Movano Hydrogen is de grotere broer van de al rondrijdende Vivaro Hydrogen. En net zoals met de Vivaro Hydrogen kun je straks ook met de Movano Hydrogen fluitend de zero-emissiezones binnenrijden. Je stoot immers geen CO2 uit. Ook betaal je om diezelfde reden vooralsnog geen bpm op een waterstofbus. Wat de Movano Hydrogen gaat kosten, is echter nog niet duidelijk. Hij komt in elk geval naast de elektrische uitvoering en de brandstofversies te staan.

Opel Movano Hydrogen (2025) op waterstof

De keuze om naast een elektrische Movano ook de waterstofversie in het leven te roepen, heeft met een paar praktische zaken te maken. Niet overal zijn voldoende oplaadpunten voor elektroauto’s te vinden. Daarnaast tank je een waterstofauto net zo snel vol als een brandstofvariant en kun je op een volle tank zo’n 500 km rijden.

Dan moeten er wel voldoende waterstoftappunten zijn, maar hoe meer auto’s deze brandstof willen, hoe sneller de waterstofpompen volgen. Vooralsnog is het nog een beetje zoeken. Rondom de grote steden en in de Randstad zijn steeds meer waterstoftankstations te vinden.

Opel Combo Electric actieradius



Tijdens de IAA Transportation, zoals het evenement officieel heet, toont Opel ook een nieuwe Combo Electric, met een actieradius van 354 kilometer (WLTP). Dit betekent een toename van zo’n tachtig kilometer ten opzichte van zijn voorganger. Designtechnisch past de nieuweling weer bij de familie, dankzij het Opel Vizor design dat ook de huidige lijn personenwagens siert.

Opel Rocks Electric met Kargo-kit



Tot slot krijgt Opels allerkleinste de volle aandacht. De Rocks Electric, actieradius circa 75 kilometer, heeft niet al te veel bagageruimte. Maar met de in Hannover te presenteren Kargo-kit is de kleine tweezitter in een handomdraai om te toveren tot een praktisch bezorgvoertuig dat zich thuis voelt in stadse drukte en krappe straatjes.