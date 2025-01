Overheid jaagt ondernemers massaal de dieselbus in (verkooprecord aan flarden)

Nieuws

Op 1 januari 2025 verdween de bpm-vrijstelling en werden zero-emissiezones ingevoerd. Deze maatregelen moeten volgens de overheid bijdragen aan een duurzamer bedrijfswagenpark. Maar is dat gelukt?

Verkoop elektrische bussen: druppel op gloeiende plaat

In 2024 werden er maar liefst 129.878 bedrijfswagens verkocht, een recordaantal. Toch was slechts een klein deel hiervan elektrisch: 11.260 voertuigen, wat neerkomt op net geen 9%. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar (9.969 elektrische bedrijfswagens), maar nog altijd een druppel op de gloeiende plaat.

Nieuwe regels zorgen voor piek in verkoop diesel en benzine

De door de rijksoverheid aangekondigde bpm-heffing en de zero-emissiezones in steden hebben veel ondernemers ertoe aangezet hun aankoop van een conventionele bedrijfswagen te vervroegen. Aanschaf voor 1 januari 2025 bespaarde namelijk duizenden euro's aan bpm en geeft hun de mogelijkheid om hun nieuwe dieselbus nog tot 2028 in zero-emissiezones te gebruiken.



Hoewel de maatregelen bedoeld zijn om ondernemers te stimuleren over te stappen op duurzame alternatieven, is het tegendeel nu gebeurd. De focus lag in 2024 vooral op diesel- en benzinevoertuigen. Dit terwijl er eind 2024 nog miljoenen euro’s beschikbaar waren in de subsidiepot voor elektrische bedrijfswagens.

Elektrische bedrijfswagens: een gemiste kans?

De daadwerkelijke impact van de nieuwe regelgeving wordt pas in 2025 duidelijk. De vraag is of de hogere kosten voor diesel- en benzinevoertuigen ondernemers zullen bewegen een elektrische bedrijfswagen aan te schaffen. De cijfers zullen het leren.