Deze 5 elektrische bestelbussen hebben de grootste actieradius

Het aanbod aan elektrische bedrijfswagens wordt steeds groter, net zoals de afstand die je ermee kunt rijden op één stroomlading. Heel veel vrees om stil te komen staan, hoe je niet meer te hebben, zo blijkt uit onze top 5 van elektrische bestelbussen met de grootste actieradius.

Top 5 elektrische bestelbussen met grootste actieradius

1. Renault Master E-Tech: 460 kilometer

De Renault Master E-Tech staat naar verwachting vanaf november 2024 bij de dealers. Het model is zo nieuw, dat het meteen profiteert van de nieuwste techniek en daarmee de grootste acteradius: 460 km. En moet je bijladen: in maximaal 38 minuten zit hij aan de snellader weer op 80 procent.

Omdat de laatste 20 procent tergend langzaam gaat, ongeacht welke bedrijfswagen, wordt dit niet meegenomen. Laden tot 80 procent is ook beter voor de levensduur van de batterij.

2. Mercedes-Benz eSprinter: 443 kilometer

De Mercedes-Benz eSprinter is onlangs onder handen genomen en blaast met 443 kilometer actieradius een flink deuntje mee in de race om de grootste actieradius. Aan de snellader verslaat hij de nummer 1 op deze lijst, want de eSprinter zit in 28 minuten op 80 procent.

3. Opel Movano Electric: 430 kilometer

Met 430 kilometer acteradius kunnen de meeste ondernemers nog altijd goed uit de voeten. Moet je aan de snellader, dan heb je hier wel iets meer tijd voor nodig dan bij de nummers 1 en 2. Om tot 80 procent te komen, wil de Opel graag 55 minuten rust aan de stekker.

4. Peugeot E-Boxer: 424 kilometer

Technisch verwant aan de Opel Movano Electric, zoals onder andere blijkt uit de snellaadtijd tot 80 procent: 55 minuten. Maar de E-Boxer haalt, volgens eigen opgave van Peugeot, net iets minder kilometers: 424. Nog steeds een mooie actieradius overigens.

5. Volkswagen ID. Buzz Cargo: 423 kilometer

Net een kilometertje minder dan de Peugeot e-Boxer, maar nog altijd een prettige actieradius van deze pretletter in het bedrijfswagengamma. Althans, voor veel mensen straalt de ID. Buzz Cargo een hoop vrolijkheid uit. Fijn om een half uurtje naar te kijken aan de snellader. Dan kun je weer weg met 80 procent elektrische lading.

Hoeveel rij jij dagelijks in je bus?

Hoeveel je met een bus rijdt, is natuurlijk helemaal afhankelijk van jouw werkzaamheden. Een koerier die het hele land door moet, rijdt meer dan een loodgieter die alleen ergens in de buurt moet zijn. Maar gemiddeld gaat het vaak om nog geen honderd kilometer. En dat is voor een moderne elektrische bus geen probleem meer. Maar onze top 5 van bedrijfswagens met de grootste acteradius laat zien dat je tegenwoordig best ver kunt rijden op een volle batterij.