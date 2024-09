Renault Master H2-Tech legt basis voor waterstofrevolutie

partnerbijdrage

Rijden op waterstof breekt misschien toch door. Niet via de personenwagen, maar via bedrijfswagens. Op de IAA Transportation in Hannover stonden veel van die bedrijfswagens op waterstof in de startblokken. Met de Renault Master H2-Tech laat Renault zien dat rijden op waterstof mogelijk ooit net zo gewoon wordt als elektrisch rijden.

De Renault Master H2-Tech (2025) op de stand van Renault lichte bedrijfswagens in Hannover is nog een prototype. Maar goed ook, want de zijkant was helemaal opengewerkt om een deel van het systeem zichtbaar te maken. En daar zie je waarom juist de nieuwe Master is uitverkozen om ook op waterstof te gaan rijden: hij is er vanaf de eerste tekening op voorbereid.



“De Master H2-Tech komt uit dezelfde fabriek als de diesel- en elektrische versies. Al in het eerste ontwerp is rekening gehouden met een waterstofvariant”, zegt Sébastien Crochemore, productmanager lichte bedrijfswagens bij Renault. “Dat we dit op een plek kunnen doen, scheelt in de kosten én in de levertijd. Heel efficiënt.”

Renault Master H2-Tech (2025): 5 minuten tanken, 700 km rijden

Dát er een waterstofversie van de Master moest komen, was volgens Crochemore ook al vroeg duidelijk. “Elektrische aandrijving is niet voor elke klant voldoende. Denk aan de bedrijven die echt lange ritten moeten maken of waarvan de chauffeurs ergens wonen waar een laadpaal niet bereikbaar is. Als je als bedrijf toch CO2-vrij wil rijden, dan is waterstof een mooi alternatief. Vijf minuten tanken en je kunt weer 700 kilometer rijden”, belooft de productmanager.

Omdat vanaf moment nul rekening is gehouden met een waterstofversie, zijn de belangrijkste specificaties van de Master in takt gebleven. De waterstofcilinders en de brandstofcel zijn in het frame verwerkt en voeden een kleine accu (20 kWh) die onder de laadvloer is gemonteerd. “Grootste voordeel: er is geen centimeter laadruimte of kilo laadgewicht opgegeven. Dat is een belangrijke boodschap voor onze klanten”, aldus Crochemore.

Wat als er geen waterstoftankstation in de buurt is?

Die kleine accu kan eventueel aan een laadpaal worden bijgeladen voor wat extra kilometers. Niet veel, maar vooral om ‘thuis’ te komen wanneer er even geen waterstoftankstation in de buurt is. En die zullen er ook niet zo snel massaal zijn. Heinz-Jürgen Löw, senior vicepresident Renault bedrijfswagens, verwacht daarom dat veel grote bedrijven een eigen waterstofstation op hun terrein openen. “Daarnaast een goede openbare waterstofinfrastructuur opbouwen, is een opgave die we samen met industrie, overheden, partners en klanten willen aanpakken, maar kost tijd. Kijk naar de elektrische auto. De introductie van de elektrische auto is alweer tien jaar geleden en nu zijn er overal laadpunten. Waterstof gaat mogelijk dezelfde weg”, voorspelt Löw.





Renault Master H2-Tech vanaf medio 2025 leverbaar

De Renault Master H2-Tech is medio 2025 leverbaar. Dat duurt nog heel even, mogelijk dat in die tijd het aantal waterstofstations groeit. Op dit moment telt Nederland – volgens waterstofguide.nl – er 14. Echter, volgens dezelfde website tikt de teller flink door. Goed nieuws voor waterstofrijders. Wil je je meer weten over waterstof en bedrijfswagens? Alles over de waterstof-Master vind je hier.