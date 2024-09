Nieuwe Renault Master (2025) op waterstof rijdt ook zonder waterstof te tanken

Nieuws

Dubbelfeest voor de Renault Master op de IAA Transportation in Hannover: behalve dat de bedrijfswagen van Renault nu ook op waterstof kan rijden, mocht de Renault Master een bijzondere onderscheiding in ontvangst nemen. Met die waterstofversie is trouwens iets bijzonders aan de hand.

De Renault Master is uitgeroepen tot Van of the Year 2025. De vakjury is vooral onder de indruk van het Aerovan-ontwerp dat de bus 20 procent minder luchtweerstand oplevert. Wat weer een gunstige invloed heeft op het verbruik, zonder de laadruimte tekort te doen.

Renault Master (2025) heeft innovatief platform

Lof ook voor het innovatieve platform van de Renault Master. De Franse bedrijfswagen is vanaf de eerste tekening voorbereid op meerdere aandrijflijnen: brandstof, elektrisch en waterstof. Hierdoor kunnen de drie aandrijfvormen makkelijker en efficiënter dan ooit worden toegepast en in dezelfde fabriek van de band rollen. Wat weer tijd en geld scheelt.

De brandstof en elektrische versies zijn al bekend, de waterstofversie komt er nog aan. Het vergevorderde H2-Tech prototype van de Renault Master dat in Hannover debuteert, komt medio 2025 op de markt en rijdt maar liefst 700 km op een tank waterstof. Vanwege de manier van ontwikkelen, krijgt de Master H2-Tech dezelfde keuzemogelijkheden in carrosserieën als de brandstof en elektrische versies.

Renault Master op waterstof is vol in vijf minuten

De tankbeurt van de Renault Master op waterstof duurt maar vijf minuten en dan heb je opnieuw een actieradius van 700 kilometer. Ook als het buiten extreem koud is en je in een batterij-elektrische bestelwagen de kilometers juist ziet wegsmelten. De waterstofcilinders zijn in de bodem verwerkt en voeden een hybride aandrijfsysteem dat bestaat uit een 47 kW brandstofcel (die waterstof en zuurstof omzet in elektriciteit) en een accupakket van 20 kWh.

Het accupakket van de Renault Mater op waterstof wordt niet alleen gevoed door de brandstofcel, maar kan apart worden opgeladen aan een laadpaal om wat extra kilometers te laden. Hoeveel is nog niet bekend, maar bijzonder veel zullen het er niet zijn. Toch heel handig als een vulpunt niet binnen bereik ligt. En dat is voorlopig nog het geval omdat de waterstofinfrastructuur in Nederland nog niet erg wijdverbreid is. Veel klanten van de Master H2-Tech zullen volgens Renault daarom in eerste instantie een eigen waterstofpompstation openen.