Bijtelling voor je bedrijfsauto in 2024? Hier zijn 3 uitzonderingen

Ook in een bedrijfsauto ontkom je niet aan bijtelling, tenzij je echt geen privékilometers rijdt. Dit moet je kunnen aantonen. Er zijn een paar uitzonderingen om (veel) administratie te voorkomen.

Bijtelling bedrijfsauto bij meer dan 500 privékilometers

Net zoals bij een leaseauto moet je bij een bedrijfswagen op grijs kenteken aangeven of je er privé mee rijdt. Zijn dit meer dan 500 kilometers op jaarbasis, dan krijg je bijtelling aan je broek. Hoeveel dit is, is afhankelijk van het jaar van toelating, de catalogusprijs van de bestelwagen, de CO2-uitstoot en de belastingschijf waar de aangever in valt.

Bedrijfsauto en bijtelling in 2024: korting voor elektrische bedrijfswagens

Komt je bedrijfsauto uit 2024, dan bedraagt de bijtelling 22 procent. Heb je een duurzame EV-bus in bezit, dan krijg je korting: 16 procent. Maar alleen over de eerste 30.000 euro van de cataloguswaarde. Alles daarboven wordt tegen 22 procent bij je inkomen geteld. Waterstofmodellen en busjes die volledig door geïntegreerde zonnecellen worden aangedreven blijven bijtellingsvrij. Die laatste groep laat nog even op zich wachten, waterstofbussen zijn in aantocht.

Bedrijfsauto privé rijden zonder bijtelling: kan dat?

Wil je de bijtelling voorkomen, dan heb je als bedrijfswagenbezitter drie opties: