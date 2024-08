Bedrijfsauto verzekeren duurder dan personenwagen: dit is waarom

Nieuws

Wil je een bedrijfsauto verzekeren, dan kan dat met een zakelijke verzekering. Deze is duurder dan een particuliere autoverzekering omdat verzekeraars bestelwagens als groter risico zien. Waar ligt dat aan?

Hoe meer je op de weg zit, hoe meer kans je maakt op schade. En bedrijfswagens zijn nu eenmaal veel meer op het asfalt te vinden dan een particuliere rijder. Vandaar meer risico op ongevallen of krassen en deuken. Vandaar hogere verzekeringspremies.



Dure lading of veel inzittenden

Dat is echter niet het enige. In een bestelwagen zit vaak (dure) lading of je rijdt er mensen mee rond. Meer kans op grote schade als het misgaat. Daarnaast komt het voor dat er meerdere bestuurders met hetzelfde busje rijden. Dit ziet de verzekeraar eveneens als extra risico op schade.

Denk je de verzekeraars te slim af te zijn door een goedkopere particuliere verzekering te nemen, dan kun je je lelijk vergissen. Want staat je auto op een bedrijfsnaam en rij je hem zakelijk en moet je aanspraak maken op je verzekering, dan zal de verzekeraar nagaan of de verzekering wel klopt. Vaak is je kenteken genoeg informatie om te vermoeden of je mogelijk zakelijk rijdt. Is dat zo, dan kun je zelf opdraven voor de schade en stopt de verzekering. En dat kan aardig in de papieren lopen.



Bedrijfsauto verzekeren? Check verzekeringen via vergelijkingswebsites

Net zoals bij personenauto’s heb je meestal de keuze uit WA, beperkt casco of allrisk en kun je allerlei zaken bijverzekeren. Van lading en inzittenden tot accessoires. Welke verzekering bij jou past, vind je uit door op vergelijkingswebsites zoals Independer.nl of Overstappen.nl te kijken.